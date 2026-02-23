19-20 Şubat 2026 tarihlerinde talep toplayan Empa Elektronik (EMPAE) halka arz sonuçları açıklandı. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların yoğun katılım gösterdiği arzda dağıtım oranları, toplam talep büyüklüğü ve kişi başına düşen lot miktarı netleşti.

Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzının ardından gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. Halka arz büyüklüğü ve yatırımcı gruplarına göre gerçekleşen talep oranları, payların nasıl dağıtıldığını ortaya koydu. Peki, EMPA elektronik halka arz kaç lot verdi?

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Empa Elektronik’in halka arzında toplam 38 milyon lot satışa sunuldu ve pay başına fiyat 22,00 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü 836 milyon TL oldu.

EMPA elektronik halka arz kaç lot verdi? EMPAE halka arz sonuçları açıklandı

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,99 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 15,83 katı oranında talep geldi.



EMPAE HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konu payların Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih oldu. Halka arz sürecinin tamamlanması, dağıtımın hesaplara geçmesi ve gerekli teknik işlemlerin ardından EMPAE koduyla BIST’te işlem görmesi bekleniyor. İşlem görme tarihi henüz netleşmedi.

