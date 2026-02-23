Sosyal medya platformu TikTok’ta giderek yaygınlaşan bir trendde, ebeveynler bebeklerine kaşık kaşık hatta parça halinde tereyağı yediriyor. Paylaşımlarda bunun bebekleri daha uzun süre tok tuttuğu ve gece boyunca kesintisiz uyumalarını sağladığı iddia ediliyor. Uzmanlar ise doymuş yağın bebeklik döneminde önemli bir rolü olduğunu kabul etmekle birlikte, tek başına ve yüksek miktarda tereyağı verilmesinin dengeli beslenme açısından risk taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan bazı videolarda, annelerin 9 aylık bebeklerine sade ya da karabiber serpilmiş tereyağı verdiği, hatta tereyağını biberondaki süte karıştırdığı görülüyor. Bazı kullanıcılar ise özellikle 'tuzsuz' tereyağının bebeklere iki yaşına kadar sınırsız verilebileceğini savunuyor.

Bu görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, çok sayıda kullanıcıdan da tepki aldı. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu, doymuş yağ tüketiminin kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkardığı gerekçesiyle bu 'akımın' yanlış olduğunu savundu.

UZMANLAR NE DİYOR?

CNN’e konuşan uzmanlar, bebeklerin 0-2 yaş arasında hızlı büyüdüğünü ve yağın özellikle beyin gelişiminde önemli rol oynadığını belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalara bulunan diyetisyen Amy Reed, anne sütü ve hazır mamadaki kalorilerin yaklaşık yüzde 50’sinin yağdan geldiğini hatırlatarak, bu dönemde yağın gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak Reed, “Sınır yok denmesi, sınırsız tüketim anlamına gelmez” diyerek uyarıyor.

Michigan’da görev yapan çocuk doktoru Dr. Molly O’Shea ise “Bir bebeğe bütün bir tereyağı kalıbı vermek dengeli bir öğün anlayışına uymaz” ifadelerini kullanıyor.

BEBEKLERİ TOK TUTABİLİR AMA...

Uzmanlara göre günde bir-iki yemek kaşığını aşmayan miktarlar genellikle sorun oluşturmasa da, tereyağının tek başına bir atıştırmalık haline getirilmesi sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca tereyağı yüksek kalori içerdiği için bebekleri tok tutabilir; ancak bu durum, diğer besleyici gıdaların tüketimini azaltıyorsa problem oluşturabilir. Uzmanlar, yağ ihtiyacının avokado, yoğurt, balık ve humus gibi farklı besinlerden karşılanmasının daha dengeli bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

Gece uykusu için tereyağı verme konusuna da değinen uzmanlar, bebeklerin gece uyanmasının çoğu zaman normal olduğunu ve bunun yalnızca beslenmeyle ilgili olmayabileceğini söylüyor. Ailelere, uyku ya da beslenme sorunlarında sosyal medya trendleri yerine çocuk doktorlarına danışmaları öneriliyor. Sonuç olarak, tereyağı tamamen yasak değil; ancak tek başına bir çözüm olarak görülmemesi ve dengeli beslenmenin parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

