Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından "Pelin Karahan - Bedri Güntay boşanıyor mu?" soruları gündeme geldi. Evlerini ayıran Pelin Karaha ile Bedri Güntay konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sanat dünyasında son dönemde bir boşanma haberi kulaktan kulağa yayılıyor. 2014 yılında nikah masasına oturan Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın evliliğinde kriz yaşanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi.

12 yıl önce evlenmişlerdi! Pelin Karahan - Bedri Güntay çifti boşanıyor mu?

Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.

