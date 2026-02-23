AB Komisyonu’nun açıkladığı yeni stratejide, çok girişli Schengen vizelerinin süresinin uzatılması gündeme alındı. 10 yıl iddiaları konuşulurken, resmi metinde net bir süre belirtilmemesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Avrupa Birliği, Avrupa genelinde vize kurallarını modernize etmek ve uyumlaştırmak amacıyla yeni bir vize politikası stratejisi başlattı.

Strateji kapsamında çok girişli Schengen vizelerinin geçerlilik süresinin mevcut beş yıllık sınırın ötesine uzatılması öneriliyor.

Avrupa Birliği Komisyon'u 29 Ocak ayında tarafından kabul edilen AB Vize Stratejisi dört temel hedef üzerine kuruldu.

Buna göre Avrupa'nın daha güvenli hale getirilmesi için güvenlik kontrollerinin ilk aşamasının güçlendirilmesi, Avrupa'nın daha müreffeh ve rekabetçi hale getirilmesi için ekonomiye katkı sağlayanların erişiminin kolaylaştırılması, AB'nin küresel konumunun güçlendirilmesi ve daha modern ve tutarlı bir vize politikası uygulanması amaçlanıyor.

SCHENGEN VİZE SÜRESİ 10 YILA MI ÇIKACAK? AB KOMİSYONU NE DİYOR?

Strateji kapsamında ayrıca yüksek nitelikli ve yetenekli profesyoneller, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimciler için Avrupa’nın daha çekici hale getirilmesine yönelik bir tavsiye de kabul edildi

Avrupa Komisyonu’nun resmi metninde şu ifadeler yer aldı:

"Güvenilir yolcular için daha uzun süreli çoklu giriş vizeleri"

(Kanıtlanmış seyahat geçmişi olan ziyaretçilerin ödüllendirilmesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi amacıyla)

"Vizesiz ve vize gerektiren yolcular için yeni dijital prosedürler

(ETIAS sisteminin 2026’nın dördüncü çeyreğinde devreye alınması ve vize başvurularının tamamen çevrim içi yapılabilmesi)

"2026 yılında Vize Kodunun revizyonu"

(Vize mekanizmasının güçlendirilmesi ve gerektiğinde hedefli tedbirler alınabilmesi) Schengen vize süresi 10 yıla mı çıkacak mı? AB komisyonu açıkladı

"Vize ve sınır yönetiminin modernize edilmesi"

(AB bilgi sistemlerinin 2028’e kadar uyumlu hale getirilmesi ve merkezi arama sistemi kurulması)

ÇOK GİRİŞLİ VİZELERDE SÜRE UZAYACAK MI?

Mevcut düzenlemede çok girişli Schengen vizeleri en fazla 5 yıl geçerli olarak veriliyor. Yeni stratejide ise "daha uzun süreli" ifadesi kullanıldı ancak somut bir yıl sınırı belirtilmedi.

DİJİTAL SCHENGEN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Stratejinin önemli başlıklarından biri de dijitalleşme oldu. Vizesiz yolcular için ETIAS sistemi 2026 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren devreye girecek. Bu sistemle ayrılma öncesi kontrollerin basitleştirilmesi ve kısmen otomatikleştirilmesi planlanıyor.

Vizeye tabi başvuru sahipleri için ise dijital vize prosedürleri getirilecek. Başvuru sürecinin tamamen çevrim içi yürütülmesi hedefleniyor.

AB’nin BT sistemlerinin 2028 yılına kadar birbiriyle uyumlu hale getirileceği ve tek bir merkezi arama ile birden fazla veri tabanının aynı anda sorgulanabileceği açıklandı.

VİZE DENETİMİ ARTIYOR

Strateji kapsamında, Vize Askıya Alma Mekanizması’nın daha sıkı uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca Vize Tüzüğü’nün 2026 yılında revize edilmesi planlanıyor.

Revizyon kapsamında, güvenlik riski oluşturan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması, reddedilmesi veya kısıtlanması gibi hedefli tedbirlerin üye devletlerle istişare içinde uygulanabileceği ifade edildi.

RESMİ METİNDE 10 YIL İFADESİ YOK

Avrupa Komisyonu’nun kabul ettiği AB Vize Stratejisi metninde Schengen vize süresinin 10 yıla çıkarılacağına dair açık bir düzenleme yer almadı. Metinde güvenilir yolcular için daha uzun süreli çok girişli vizeler verilmesinin planlandığı ifade edildi ancak net bir süre belirtilmedi.

