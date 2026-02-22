Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan forvet oyuncusu El Bilal Toure'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Göztepe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında El Bilal Toure'nin durumuna ilişkin konuştu.

Tedavisi devam eden El Bilal Toure'nin yokluğunun oyun planlarını etkilediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "El Bilal Toure'nin sakatlığı ciddi bir sorun. Bütün planlarımızda Bilal vardı. 6-8 hafta olmayacak. Onun yokluğunda farklı bir oyun planı belirledik. 4-2-3-1 gibi bir plan üstünde çalıştık. Göztepe sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Temaslı oyunda aynı şiddeti göstermeliydik. Oyuncularım çok iyi konsantre oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız da ciddi destekte bulundu takıma. Taraftarı takımının arkasında görmek istiyoruz. Yeni bir kurulum içindeyiz. Oyuncuların adaptasyonu kolay değil. Zaman çok kısa ama en hızlı şekilde oyuncularla ilerliyoruz. Her şey yavaş yavaş oturuyor. Bundan sonrası çok daha iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.

