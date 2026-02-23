MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu maçta sarı kırmızılıların ofsayt nedeniyle iptal edilen golüne ilişkin açıklama yaptı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'deki Konyaspor - Galatasaray maçında yaşanan ofsayt pozisyonu hakkında Beyaz TV'ye açıklama yaptı.

"RAKİBİNİN TOPLA OYNAMA BECERİSİNİ AÇIKÇA ETKİLİYOR"

Ferhat Gündoğdu, Galatasaray'ın Konyaspor maçında iptal edilen golüyle ilgili gelen soruyu cevapladı

"Hocam pozisyon hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu cevaplayan MHK Başkanı Gündoğdu, "Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça etkiliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor." dedi.

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Leroy Sane'nin golü, VAR'a takıldı.

SANE GOLÜ ATTI

Müsabakanın 49. dakikasında Noa Lang'ın pasında Sacha Boey, kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemezken seken topu Sane ağlara gönderdi.

VAR'DAN UYARI GELDİ

VAR hakemi Davut Dakul Çelik, hakem Atilla Karaoğlan'a ofsayt için inceleme uyarısında bulundu.

Ofsayt pozisyonu

OFSAYT KARARI ÇIKTI

Gol pozisyonunda Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe arasındaki mücadeleyi VAR monitöründe inceleyen Karaoğlan, ofsayt kararı verdi.

GALASASARAY: ANLAYAMADIK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Galatasaray, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." ifadelerine yer verdi.

