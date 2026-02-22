Enver Ağabeysiz 13 yıl

2013 Şubat ayı…

Henüz dershane olayı çıkmamış, FETÖ patlamamış.

Gezi sokak darbesi girişimine 3,5 ay kadar zaman var.

17/25 yargı darbesine ise 10.

Enver Ağabey'in en büyük düşmanlarının, bu defa siyasi partilere ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a operasyon çektiği zamanlar.

Baş aktörü FETÖ; peşinde de 28 Şubatçılar.

İhlas’tan sonra FETÖ’nün gadrine uğrayanlardan bazıları neyse ki uyanmış, bu kirli şebekenin oyunundan uzak durmaya çalışıyor ama ortalık toz duman.

Düşünün ki, AK Parti’nin kurucuları, kabinedeki bakanlar arasında FETÖ’ye arka çıkanlar var, öyle bir hâl…

Elbet böyle bir dönem, medya için de, medya yönetenler için de ağır bir imtihan.

AK Parti’nin, hatta hükûmetin içindekilerin bölündüğü, parti içinde ve dışında, tek tük isimleri saymazsak kimsenin ortaya çıkamadığı bir zaman dilimi…

Burada size yol gösteren ne olur?

Bir sağlam rehber…

Dava nedir, dava adamlığı nedir, bunu size yaşayarak öğreten Enver Ağabey gibi.

***

Şu takdir-i ilahiye bakın ki, Enver Ağabey'in vefatından çok kısa vakit sonra, kendini ‘yıkılmaz’ kalelerle çevrili gören FETÖ azdı, bütün gövdesiyle ortaya çıktı.

Şu yukarıda anlattığım bir yılı doldurmayan süreçte dahi, imtihan sayılabilecek çok büyük hadiseler yaşandı, kimse kendini saklayamadı.

Gezi’nin ilk günlerinde, herkes vandallara bulaşmamak için ‘ortalı’ haber ve yorumlarla durumu idare etmeye çalışırken, darbecilere ilk iğneyi batıran manşetleri gazetemiz attı.

O günlerde de aldığımız tehdit ve uğradığımız hakaretlerin haddi hududu yoktu ama milim geri durulmadı.

Tıpkı 28 Şubat cuntacıları Refah-Yol hükümetini yıkmaya çalıştığında, Enver Ağabey'in yaptığı gibi…

Sonrasında 28 Şubatçılar FETÖ eliyle hem Müslüman milliyetçi kesimden, hem İhlas’tan intikam aldıysa bile; gerekirse bunun da bedeli ödenirdi.

İşte böyle ağır imtihanlar süreci oldu 2013 sonrası…

Enver Ağabeyin “Hayatımın anlamı” dediği Türkiye gazetesi, 2013 öncesinde ne ise, 2013 sonrasında da değerlerinden milim taviz vermedi, çizgisinden zerrece esnemedi.

15 Temmuz ihanet girişiminden 2023 seçimlerine, Türkiye’nin tarihini değiştiren Başkanlık sisteminden, Suriye dahil, bölgenin geleceğini tayin eden son gelişmelere bakın…

Devletin ve milletin; milli ve manevi değerlerin aleyhine en ufak duruş göremezsiniz 56 yılda.

Neden? Çünkü rehber sağlamdı; Enver Ağabey hayatta olsa ne yapılacaksa o yapıldı; dolayısıyla memleket tehlikeye düştüğünde başka şeyin anlamı kalmazdı.

Şükürler olsun ki, böylesine netameli bir dönemde okuyucularımız başta olmak üzere, Enver Ağabeyi tanıyanlar ve sevenler de, tıpkı Enver Ağabey'in yayın organları gibi dimdik sağlam durdu, en ufak bir fikri sapma dahi yaşamadı, hiçbir yere savrulmadı.

El ele, gönül gönüle 13 yılda çok imtihandan yüz akıyla geçtik çok şükür.

Ve bugün, 22 Şubat…

Yine hüzün günümüz.

Enver Ağabey'i kaybedişimizin üzerinden bunca sene ne çabuk geçti.

Neyse ki dünya geçici konak, ahirette tekrar kavuşmak var.

Bunun için asıl imtihanı geçmemiz lazım.

Birbirimize dua edelim; asıl imtihan, son imtihan.



Yücel Koç'un önceki yazıları...