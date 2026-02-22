Hayırlı ramazanlar

Dünyayı titreten, ordulara hükmeden, Büyük İskender…

Gücün, ihtişamın ve servetin zirvesindeydi. Fakat ölüm döşeğine uzandığında, bütün o ihtişamın yerini derin bir sessizlik aldı. Son nefeslerini hissederken komutanlarını yanına çağırdı ve üç arzusunu dile getirdi.

Birincisi şuydu:

“Tabutumu dönemin en ünlü doktorları taşısın.”

İkincisi:

“Hayatım boyunca elde ettiğim altınlar, gümüşler ve değerli taşlar, mezara giden yol boyunca saçılıp dağıtılsın.”

Üçüncüsü ise en dikkat çekici olanıydı:

“Ellerim tabutun dışına sarksın; herkes görsün.”

Komutanları şaşkınlık içinde nedenini sordular. Büyük İskender, yorgun ama berrak bir sesle cevap verdi;

“En ünlü doktorların tabutumu taşımasını istedim ki herkes anlasın; Ne kadar güçlü ve bilgili olursa olsun, ölüm karşısında insan acizdir.

Servetimin yol boyunca saçılmasını istedim ki insanlar görsün; Hayat boyu peşinden koştuğumuz zenginlik, bu dünyada kalır.

Ellerimin tabutun dışında kalmasını istedim ki herkes bilsin; Bu dünyaya boş ellerle geldik, zamanımız dolunca yine boş ellerle gideriz.”

***

Genç kız eteğine doldurduğu elmalarla tırmandı tepeyi. Hava sıcaktı ve al al olmuştu yanakları. O sırada bir ağacın altında oturan derviş sordu genç kıza;

- Nedir o eteğindeki?

- “Elma” dedi kız. “Sevdiğime götürüyorum. Şu tarlalarda çalışıyor.”

Derviş tekrar sordu kıza;

- Kaç tane?

Şaşırdı kız. “İnsan” dedi “Hiç sayar mı sevdiğine götürdüğü şeyi…” Sustu derviş usulca kopardı elindeki tespihin ipini…

***

Allah, kuluna çok fazla soru sormaz.

Sadece şunu sorar;

"Ben seninleydim, sen kiminleydin?"

(Cüneyd-i Bağdadi hazretleri)



Ninem diyor ki; Oruç, niyetle başlar.

