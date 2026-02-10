-Neyi tercih ettiğinizi ve neye tercih edildiğinizi asla unutmayın…
-Atalarımız zamanında Orta Asya'dan çıkıp da ters yöne gitselerdi, şimdi Japon mu olurduk?!
-Mona Lisa tablosunun neden bu kadar sevildiğini şimdi anlıyoruz; kadın hiçbir şekil de konuşmuyor ki!..
-Az şikâyet çok şükür, seni mutluluğa götürür!
-Ben yalan dünyayı kaldıramıyorken, bir de sanal dünyayı çıkardılar…
-Sevmediğin biri nefes alıyordur, Ben; “Şu hareketlere bak!..”
-Bütün arızaları dikkate alırsak kafayı yeriz “Aha bir şapşal daha” deyip geçmek en iyisi…
-Annem bugün çok gergin, kesin gün içerisinde beni halama benzetecek…
-Tatlı tatlı konuşurken birden sinirlenip ejderhaya dönüşen bir ben miyim?
-“Bir daha kimseye bir şeyimi anlatmayacağım” dedikten sonra önüme ilk çıkana hayatımı PDF olarak atmaya gidiyorum…
-Ne yaparsam yapayım kendimin arkasındayım…
-Arada sırada hata yapıyorum ki mükemmelliğime nazar değmesin!..
-Pahalılığı bir yana hiçbir şeyin tadı yok. Ne sebzenin ne diğerlerinin. Kâğıda “sucuk” yazıp yesem daha lezzetli inanın…
-Uzağı göremiyorum, bir ay sonrasını bile…
-Körler diyarında her şey üstünkörü!
-Haklı çıkma seviyem; “Kendime tamamen katılıyorum, konunun önemi yok!”
-Kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyenler için yine her şeyi yoluna koyuyorum…
-Hiç estetiği, botoksu, dolgusu olmayan, Allah’ın verdiği gibi hayatına devam eden kadınlara selam olsun…
-Yaz kızım; gereğinden fazla düşünüldü ve ‘değmeyeceğine’ karar verildi.
-Çevrem müsaade ederse kendi hayatıma ben de karışmak isterim cınıım…
-Veganlar niye su içiyor ki, balıkların evi o!
-Mesafeli olacağım diye komple silip atmışım seni kusura bakma canım ya…
-İstersen taklit et, istersen özen; ama orijinali benim!
-Ben dikbaşlı biriyimdir çünkü başımı eğdiğimde gıdığım çıkıyor.
-Yapan kendine yapar arkadaşlar, ben kendime kahve yaptım onu içiyorum.
-Keşke “sana ne!” demek ayıp olmasa!..
-Her şey şak diye düzelse, mutluluktan neye uğradığımızı şaşırsak keşke…
-Bol bol su içmeyi ve insanlara ederi kadar değer vermeyi unutmayın.
-Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur; can da inci mercan da. Ehline denk gelesiniz canlarım...
Ninem diyor ki; Kurda merhamet kuzuya zulümdür!