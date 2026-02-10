Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Notlar…

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz halime.gurbuz@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Notlar…
0:00 0:00
1x
a- | +A

-Neyi tercih ettiğinizi ve neye tercih edildiğinizi asla unutmayın…
-Atalarımız zamanında Orta Asya'dan çıkıp da ters yöne gitselerdi, şimdi Japon mu olurduk?!
-Mona Lisa tablosunun neden bu kadar sevildiğini şimdi anlıyoruz; kadın hiçbir şekil de konuşmuyor ki!..
-Az şikâyet çok şükür, seni mutluluğa götürür!
-Ben yalan dünyayı kaldıramıyorken, bir de sanal dünyayı çıkardılar…
-Sevmediğin biri nefes alıyordur, Ben; “Şu hareketlere bak!..”
-Bütün arızaları dikkate alırsak kafayı yeriz “Aha bir şapşal daha” deyip geçmek en iyisi…
-Annem bugün çok gergin, kesin gün içerisinde beni halama benzetecek…
-Tatlı tatlı konuşurken birden sinirlenip ejderhaya dönüşen bir ben miyim?
-“Bir daha kimseye bir şeyimi anlatmayacağım” dedikten sonra önüme ilk çıkana hayatımı PDF olarak atmaya gidiyorum…
-Ne yaparsam yapayım kendimin arkasındayım…
-Arada sırada hata yapıyorum ki mükemmelliğime nazar değmesin!..
-Pahalılığı bir yana hiçbir şeyin tadı yok. Ne sebzenin ne diğerlerinin. Kâğıda “sucuk” yazıp yesem daha lezzetli inanın…
-Uzağı göremiyorum, bir ay sonrasını bile…
-Körler diyarında her şey üstünkörü!
-Haklı çıkma seviyem; “Kendime tamamen katılıyorum, konunun önemi yok!”
-Kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyenler için yine her şeyi yoluna koyuyorum…
-Hiç estetiği, botoksu, dolgusu olmayan, Allah’ın verdiği gibi hayatına devam eden kadınlara selam olsun…
-Yaz kızım; gereğinden fazla düşünüldü ve ‘değmeyeceğine’ karar verildi.
-Çevrem müsaade ederse kendi hayatıma ben de karışmak isterim cınıım…
-Veganlar niye su içiyor ki, balıkların evi o!
-Mesafeli olacağım diye komple silip atmışım seni kusura bakma canım ya…
-İstersen taklit et, istersen özen; ama orijinali benim!
-Ben dikbaşlı biriyimdir çünkü başımı eğdiğimde gıdığım çıkıyor.
-Yapan kendine yapar arkadaşlar, ben kendime kahve yaptım onu içiyorum.
-Keşke “sana ne!” demek ayıp olmasa!..
-Her şey şak diye düzelse, mutluluktan neye uğradığımızı şaşırsak keşke…
-Bol bol su içmeyi ve insanlara ederi kadar değer vermeyi unutmayın.
-Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur; can da inci mercan da. Ehline denk gelesiniz canlarım...

Ninem diyor ki; Kurda merhamet kuzuya zulümdür!

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Kaydet
Kargoda 30 kg kavgası
Kargoda 30 kg kavgası
Kaydet
Restoran sektörüne hibrit model
Restoran sektörüne hibrit model
Kaydet