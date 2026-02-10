-Neyi tercih ettiğinizi ve neye tercih edildiğinizi asla unutmayın…

-Atalarımız zamanında Orta Asya'dan çıkıp da ters yöne gitselerdi, şimdi Japon mu olurduk?!

-Mona Lisa tablosunun neden bu kadar sevildiğini şimdi anlıyoruz; kadın hiçbir şekil de konuşmuyor ki!..

-Az şikâyet çok şükür, seni mutluluğa götürür!

-Ben yalan dünyayı kaldıramıyorken, bir de sanal dünyayı çıkardılar…

-Sevmediğin biri nefes alıyordur, Ben; “Şu hareketlere bak!..”

-Bütün arızaları dikkate alırsak kafayı yeriz “Aha bir şapşal daha” deyip geçmek en iyisi…

-Annem bugün çok gergin, kesin gün içerisinde beni halama benzetecek…

-Tatlı tatlı konuşurken birden sinirlenip ejderhaya dönüşen bir ben miyim?

-“Bir daha kimseye bir şeyimi anlatmayacağım” dedikten sonra önüme ilk çıkana hayatımı PDF olarak atmaya gidiyorum…

-Ne yaparsam yapayım kendimin arkasındayım…

-Arada sırada hata yapıyorum ki mükemmelliğime nazar değmesin!..

-Pahalılığı bir yana hiçbir şeyin tadı yok. Ne sebzenin ne diğerlerinin. Kâğıda “sucuk” yazıp yesem daha lezzetli inanın…

-Uzağı göremiyorum, bir ay sonrasını bile…

-Körler diyarında her şey üstünkörü!

-Haklı çıkma seviyem; “Kendime tamamen katılıyorum, konunun önemi yok!”

-Kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyenler için yine her şeyi yoluna koyuyorum…

-Hiç estetiği, botoksu, dolgusu olmayan, Allah’ın verdiği gibi hayatına devam eden kadınlara selam olsun…

-Yaz kızım; gereğinden fazla düşünüldü ve ‘değmeyeceğine’ karar verildi.

-Çevrem müsaade ederse kendi hayatıma ben de karışmak isterim cınıım…

-Veganlar niye su içiyor ki, balıkların evi o!

-Mesafeli olacağım diye komple silip atmışım seni kusura bakma canım ya…

-İstersen taklit et, istersen özen; ama orijinali benim!

-Ben dikbaşlı biriyimdir çünkü başımı eğdiğimde gıdığım çıkıyor.

-Yapan kendine yapar arkadaşlar, ben kendime kahve yaptım onu içiyorum.

-Keşke “sana ne!” demek ayıp olmasa!..

-Her şey şak diye düzelse, mutluluktan neye uğradığımızı şaşırsak keşke…

-Bol bol su içmeyi ve insanlara ederi kadar değer vermeyi unutmayın.

-Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur; can da inci mercan da. Ehline denk gelesiniz canlarım...

Ninem diyor ki; Kurda merhamet kuzuya zulümdür!

