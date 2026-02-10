İran, vurulacak İsrail’in şehirlerini gösteren harita yayınladı. ABD Başkanı Trump’ı saldırması için ikna etmek isteyen İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington’a uçtu

İsrail’de, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askerî senaryosunun nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasında hangi seçeneği tercih edeceği netleşmezken, bu durum İsrail güvenlik çevrelerinde endişeyi artırdı. Yetkililer, kararın sonuçlarının bölgesel dengeler üzerinde geniş etkilere yol açabileceğine dikkat çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Trump’ı İran’a karşı askerî operasyona ikna etmek için Washington’a gittiği iddia edildi.

İsrail’in füze yağmuru korkusu! ABD-İran gerilimi tırmanıyor

NETANYAHU ABD’YE GİTTİ

Ziyaret, ABD ile İran arasında yeniden başlayan diplomatik görüşmelerin iyi geçtiği açıklanınca Netanyahu’nun talebiyle bir hafta erkene alındı. Netanyahu’nun gerçekleştireceği ziyaret öncesinde İran’dan gelen yeni tehdit gerilimi tırmandırdı. Tahran’daki Filistin Meydanı’nda, “Füze Yağmuru” başlıklı ve İsrail’in merkezi şehirlerini gösteren bir harita sergilendi. Pankartta, Tel Aviv ve çevresindeki bölgeler açık şekilde işaretlendi. İsrail güvenlik birimleri, İran’ın tehditlerini yakından izlediklerini bildirdi.

50 YILDA GELEN BİR FIRSAT

Maariv’in haberine göre, İsrail güvenlik çevreleri, ABD’nin İran’a karşı harekete geçmesini elli yılda bir gelen bir fırsat olarak değerlendirdi. Ancak İsrail’in şu anki en büyük korkusu, ABD’nin başlatacağı bir askerî operasyonu tamamlamadan sonlandırması. Bu senaryo, ABD’nin hiç harekete geçmemesinden daha az tehlikeli görülmüyor. Yediot Ahronot’un haberinde, İran’ın geniş bir jeopolitik güç inşa etme arayışının, İsrail’de uzun vadeli en büyük tehdit olarak algılandığı belirtildi. Netanyahu’nun Washington ziyareti, bu senaryoyu önleme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

“TRUMP’I İKNA EDECEK”

İsrail basınında Netanyahu’nun Washington seyahatiyle ilgili çelişkili yorumlar yapıldı. Bazı çevreler, ziyaretin İran’daki gelişmelerle ilgili bir koordinasyon toplantısı için olduğunu savundu. Diğer bir görüş ise Netanyahu’nun Trump’ı Gazze’deki barış konferansından uzak tutmak istediği yönünde. İsrailli Haaretz’e göre, Netanyahu’nun yakın çevresindeki gazetecilere dağıtılan mesajlarda, ziyaretin temel amacının Trump’ı saldırıya ikna etmek olduğu vurgulandı. Ocak ayında Trump’ın saldırı planına pratik sebeplerle karşı çıkan Netanyahu’nun şimdi farklı bir tutum benimsediği ifade edildi. Netanyahu, o dönemde ABD’nin bölgedeki hazırlıklarını yetersiz bulmuş ve bir operasyonun rejim değişikliğine yol açmayacağından şüphe duymuştu. Netanyahu, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için de zaman istemişti.

İsrail’in füze yağmuru korkusu! ABD-İran gerilimi tırmanıyor

ABD YIĞINAĞI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin İran’a doğru ilerleyen bir deniz filosu olduğunu söylemesinin ardından ABD bölgeye sevkiyatını sürdürüyor. ABD’nin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Amerikan B-52 bombardıman uçaklarının da Katar’daki Ueded (Al Udeid) Hava Üssüne iniş yaptığı bildirildi. ABD’nin İran meselesini kökten çözmek için nükleer silah kullanabileceği, askerî yetkililerden bazılarının Başkan Trump’a seyreltilmiş nükleer bomba kullanılarak bütün depoların, askerî sığınakların vurulmasını teklif ettiği öğrenildi. ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17A Globemaster III ve MC-130 Super Hercules ağır nakliye uçaklarının Türkmenistan’da açıklanmayan bir yere indiği bildirildi. İran’a yaklaşık 300 (üç yüz) kilometre uzaklığa konuşlandırılan bu uçaklar, genellikle hava operasyonları, paraşütle indirme ve hızlı ekipman transferi gibi özel operasyonlar ve lojistik konuşlandırmayla ilişkilendirilen yetenekler için kullanılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası