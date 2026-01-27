Elm Sokağı kâbusu!..

Estetik trendleri çığırından çıktı! Dudaklar silikon, yanaklar dolgu, burunlar yapma, kaşlar dövme, gözler çektirme, tüm yüz botoks; modifiye Şahin’e doğru gi di li yor!! Protez saç, protez göğüs, protez tırnak, protez kirpik, lens... Kadınlar artık Lego gibi oldu; her yerleri çıkıyor gı! Ben eve gelince mantomu çıkarmaya üşeniyorum, bunlar Sniper tüfeği gibi kendilerini söküyorlar iyi mi…

Hani bir filmde tırnaklarını oraya buraya viciirrtt vujjjjjjccccctttt sürterek tüyleri diken diken eden psikopat seri katil vardı; Freddy Krueger mıydı neydi adı. Her yeri onlar sardı! Protez tırnaklardan bahsediyorum; hani o upuzun cadı gibi tırnaklarıyla dolaşan hatunlardan. 100 erkeğe sorduk 99’u “ıyyyk, böğğk!” dedi. Sağlık problemi olanlar bir yana, makul uzunluktakiler bu yana; bilin ki ne güzel duruyor ne de erkekler tarafından beğeniliyor!

Arkadaşlar, siz cadı mısınız? Serengeti düzlüklerinde avını devirmek için pençeye ihtiyacı olan bir etobur musunuz? Tavuklar gibi toprağı eşeleyip yem bulmayacak yahut şantiye alanında kazı yapmayacaksanız o kadar uzunluk niye?!.

Ha bir de, memlekette herkes prenses zaar… Hiçbiri ne yemek, ne temizlik yapıyor, malum bilumum temizlikleri nasıl hallettikleri ise ayrı muamma benim için… Siz hiç mi bulaşık teliyle çelik tencere tabanı sürtmüyorsunuz? Onu da geçtim ince iş yapmamaktan; küçük motor kasları atrofiye uğrayacak, Allah korusun o narin beyinleri daha da büzüşecek ya gıı…

Saçma sapan fiyatlar, yaptırma ayrı para, çıkarma ayrı, tırnağa verdiği zarar da cabası.

Millî sporumuz abartmak; ama bari bu konuda abartmayalım canısı… Elini sallasan ellisini yaralarsın be tatlım!! Hayır bunlara laf da söyleyemiyorum; ikaz eleştiri, ıı ıh... Hani korktuğumdan değil ama, Allah muhafaza o tırnaklarla pençeyi sana bir taksa böbrek dalak hepsini söküp götürür, bu ne ya!..

Eyy, mikrobiyolojiden habersiz olanlar. Eyyy, estetikten yoksunlar. Bir şeyi de sırf moda diye yaptırmayın ya, kendi filtreniz olsun…



Ninem diyor ki; Oturduğu ahır sekisi, çığırdığı İstanbul türküsü.

