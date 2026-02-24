Öncelikle tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin diyor; kimseyi kırmadan dökmeden, çevreye sıkıntı vermeden, trafikte delirmeden, ev halkını bezdirmeden, sağlığa, feyze ve saygıya dikkat ederek iftara ermemizi diliyorum. İlk hurmaya, bardak çaya kadar azıcık kafamız dağılsın diye notlar ekliyorum efem;

Olmamış insanları koparmayın dalından: Kabuğu sert içi çiğ olur, özü hamdır yük olur, sözü gamdır dert olur, gözü kemdir zehir olur.

Gelmek için sadece iki ayak yetmez; yüz de gerekir.

Anne babasının “ne halt yersen ye" sözünü "aha izin verdiler" olarak algılayan mutlu çocuklardık biz…

Neden erkek figür uçunca ‘süper kahraman’ oluyor da, kadın figür uçunca ‘cadı’ oluyor?

Bazı yaralar kabuk tutmaz, nokta.

Bozmayalım morali; düşüşün sonu yoksa uçuyorsun demektir.

Büyük balonların eceli rengi küçük iğnelerdir. Havalanmanın âlemi yok…

Hristiyanlar Noel’de %50 indirim yaparken, ramazanda Müslümanlar %200 zam yapıyor. Bunun dinle alakası yok. Din başka ahlak başka.

Sizin de “Herkes hata yapar, ama o yanlış yaptı!” dediğiniz biri var mı?

Teknoloji, işine bak kardeşim. Navigasyona gerek yok, herkes yolunu bulmuş…

Herkes eksik olan parçasını, bir başkasından koparma derdinde…

Aaa, bakın gördünüz mü; mezarlıklar ‘vazgeçilmezlerle’ dolu…

Yaratılmışları razı etmek için doğmadık.

Yaratanı razı etmek varken!

“Suratım, ağzımdan önce konuştuğu için politik davranamıyorum” diyorsan gel bir sarılalım.

Tüm minyonlara gelsin; sırf siz bağrınıza basın diye bu boyda kaldık. Yoksa biz de bilirdik uzamasını ellaam!..

“Sözünü tutmayanı, gözüm tutmuyor” diyorsan sen de bizdensin…

Âyet-el Kürsi okuduğumda hissettiğim güveni hiçbir sigorta şirketi sağlayamaz, net.

Kuşları rahatsız etmemeye en çok özen gösteren kişi avcıdır; o yüzdendir ki her ilgiye, saygıya aldanmayın…

Size ne verildiğine değil, bunun karşılığında sizden ne alındığına bakın.

Açlıktan karnına taş bağlayıp gezen bir peygamberin ümmeti, ‘tablo gibi sofralarla’ hava atıyor. Para çok, görgü yok, daha da diyecek hiçbir şey yok…

Cephane çoktan bitti, umut bitmedi.

Hep derim; hayat kimseye gül bahçesi vadetmiyor.

Amaan boş verin; zaten kuşlar da mutluluktan uçmuyor…



Ninem diyor ki; Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır.

