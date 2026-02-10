Somali Adalet Bakanı Sheikhali, Erdoğan’ın 2011’deki ziyaretinin bölgede dengeleri değiştirdiğini söyledi. Türkiye ile iş birliğinin önemini anlatan Bakan, sondaj için de “Petrol çıktığında iki ülke de kazanacak” dedi.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Türkiye’nin Afrika Boynuzu bölgesindeki istikrarlı rolü adım adım ilerlerken, bölgedeki en büyük stratejik ortağı Somali ile ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor. Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Ankara-Mogadişu ilişkilerini gazetemize değerlendirdi.

Erdoğan’ın ziyaretini “cesur bir ziyaretti” ifadesi ile anlatan Sheikhali, “Bu ziyaret çok şeyi değiştirdi. Erdoğan’ın ziyareti kilidin başlangıç noktasıydı. Önce ordu eğitimi, sonra SİHA’lar, şimdi ise F-16’lar. Türkiye, Somali hükûmetine ve halkına, imzalanan anlaşmaları ne kadar ciddiye aldığını gösterdi. Söz konusu anlaşmaların sadece kâğıt üstünde olmadığını, etkilerinin sahaya yansıdığını gördük” diye konuştu.

Sheikhali, bu ayın sonunda ülkesine doğru yola çıkacak olan Çağrı Bey’in sondaj çalışmasına başlayacak olmasını da, “Türkiye’nin adımlarının ardından bütün dünya ülkeleri Somali için sıraya girdi. Bu da Türkiye’nin cesaretiyle oldu. Şimdi Sondaj çalışmaları başlayacak ve başarı ile tamamlandığında, o petrol çıkardığında hem Somali halkı, hem de Türkiye kazanacak” sözleriyle değerlendirdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası