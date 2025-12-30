Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud basın mensuplarının karşısına geçti. İsrail'in 'Somaliland' kararının gayrimeşru olduğunu söyleyen Erdoğan Somali'de yapılacak 2 müjdenin de haberini verdi. 2 sondaj gemisinin filoya dahil edildiğini ve birinin Somali'de görev yapacağını söyleyen Erdoğan, Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngördüklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada hem İsrail'in gayrimeşru adımlarına değindi hem de Somali'de yapılacak iki müjdenin haberini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlere rağmen, güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. TÜRK-SON askeri merkezinden Somali askerine verdiğimiz eğitimle Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik.

Güvenlik ortamındaki iyileşme, reform adımlarını beraberinde getirdi.

2 SONDAJ GEMİSİ DAHA!

Türkiye olarak filomuza 2 derin deniz sondaj gemisi dahil ettik. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki geminin biri Somali’de diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Bu 2 geminin eklenmesi ile bu alanda dünyanın 4’üncü büyük filosuna sahip olduk.

İSRAİL'E 'SOMALİLAND' TEPKİSİ

İsrail'in Somaliland adımı gayrimeşru ve kabul edilemez. Netanyahu hükümeti Gazze, LÜbnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme amacındadır. ABD Başkanı Sayın Trump'ın ilk beyanatı da gayet anlamlıydı.

Somali'nin egemenliğine vurgu yapan açıklamaları doğru buluyoruz.

İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditlerle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik.

Netanyahu’nun (Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı) saldırgan tavrı kabul edilemez.

Son iki yılda Türkiye Somali yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. Türkiye'ye Somali'nin yanında durduğu için müteşekkiriz. Somali'nin ekonomik anlamda ayağa kalkmasında petrol ve gaz aramaları çok faydalı olacaktır.

Bundan sonraki fazda yine sondaj çalışmaları devam edecek. Beraber atılmış bu adımlar Türkiye'nin Somali'yi desteklemek konusunda ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.

