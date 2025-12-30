İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze’de insani durumun yeniden "felaket" seviyesine ulaştığını belirterek İsrail’e "yardım erişimine yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısı" yaptı.

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze’ye insani yardım konusunda ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgede insani koşulların hızla kötüleştiğine dikkat çekilerek İsrail hükümetinden acil adımlar atması istendi.

1,3 MİLYON KİŞİYE ACİL BARINMA DESTEĞİ

Bakanlar, Gazze’deki sivillerin şiddetli yağışlar ve düşen sıcaklıklar nedeniyle son derece zor şartlar altında yaşadığını vurguladı. Açıklamaya göre, yaklaşık 1,3 milyon kişi hâlâ acil barınma desteğine ihtiyaç duyuyor. Sağlık tesislerinin yarıdan fazlası yalnızca kısmen hizmet verebilir durumdayken, temel tıbbi malzeme ve ekipman eksikliği ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Sanitasyon altyapısının çökmesi ise yüz binlerce insanı sağlıksız ve tehlikeli koşullara maruz bırakıyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporlarına atıf yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde nüfusun büyük bölümünün hâlâ ciddi gıda güvensizliği yaşadığı belirtildi. Ateşkes sonrasında yardımların bir miktar artmasına rağmen, devam eden erişim engellerinin insani yardımı büyük ölçüde sınırladığı ifade edildi.

ÜÇ ALANDA ACİL ADIM TALEBİ

Açıklamada, İsrail’den özellikle üç alanda acil adım atması talep edildi. İlk olarak, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze’de sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde faaliyet göstermesine izin verilmesi istendi. Yeni kısıtlayıcı şartlar nedeniyle birçok uluslararası STK’nın faaliyetlerinin durma riskiyle karşı karşıya olduğu, bunun da sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel hizmetleri ağır biçimde etkileyeceği uyarısı yapıldı.

İkinci olarak, Birleşmiş Milletler ve ortaklarının, aralarında UNRWA’nın da bulunduğu hayati öneme sahip kuruluşların, Gazze genelinde tarafsız ve kesintisiz biçimde çalışabilmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Üçüncü başlıkta ise “çift kullanımlı” olduğu gerekçesiyle uygulanan makul olmayan ithalat kısıtlamalarının kaldırılması istendi. Bu kısıtlamaların, tıbbi malzeme ve barınma ekipmanları dâhil olmak üzere temel ihtiyaçların girişini engellediği belirtildi.

"SINIR GEÇİŞLERİ AÇILSIN"

Bakanlar ayrıca sınır geçişlerinin açılması ve Gazze’ye insani yardım akışının artırılması çağrısında bulundu. Günlük ve haftalık yardım kamyonu hedeflerinin bir üst sınır değil, asgari bir taban olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Ortak açıklama, İsrail hükümetine insani yardım erişimindeki kısıtlamaları kaldırma ve Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan’ı hayata geçirme çağrısıyla sona erdi.

Bakanlar, bunun etkili insani yardım, başarılı bir iyileşme süreci ve kalıcı barış için zorunlu olduğunu ifade etti.

