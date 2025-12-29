ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Trump, Türk askerlerinin Gazze’de konuşlandırılması sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirterek, “Bu konuyu konuşacağız. Uygun olursa iyi bir adım olur. Türkiye harika bir ülke, Erdoğan ise mükemmel bir lider” cevabını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. ABD'ye bir ziyaret düzenliyor. Netanyahu ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiriyor. ABD Başkanı görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

- Gazze'de hızlıca ikinci aşamaya geçmek istiyoruz. Gazze'nin inşası yakın zamanda başlayacak.

- Önce Hamas'ın silahsızlandırılması gerek. Barışı getirmek istiyoruz, Ukrayna'da da barışı getirmek istiyoruz.

- ("Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?") Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider. Türkiye Gazze'de harika iş çıakrdı.

- İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yıkmak zorunda kalacağız. Onları yerle bir edeceğiz, ama umarım bu olmaz. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok iyi.

- (İsrail’in İran’a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soru) Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet.

- Umarım Netanyahu Suriye ile iyi geçinir. Suriye’ye yaptırımları kaldırdım. Yeni Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok çalışıyor. Bugün Suriye hakkında da konuşacağız

-Putin bana, Ukraynalıların kendi yerleşkesine bir saldırı yaptıklarını söyledi ve bundan hoşlanmadım

-Venezuela'da "teknelere uyuşturucu yüklenen bir liman bölgesini” vurduk, bu büyük bir patlamaya neden oldu. Artık o liman orada değil

GÜNDEM GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile 2025'te gerçekleştireceği son görüşmede Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, İran'a muhtemel saldırı ile Lübnan ve Suriye dosyalarını gündeme getirmesi bekleniyor.

Netanyahu, 2025'te göreve gelmesinden bu yana Trump ile 5 kritik görüşme gerçekleştirdi. Genellikle İsrail'in Gazze'ye saldırıları etrafında şekillenen görüşmelerde İran, Suriye, Lübnan ve ABD'nin İsrail'e yardımları da ele alındı.

2025'in son Trump-Netanyahu görüşmesimde de Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, İran'a muhtemel İsrail saldırısı, Suriye ve Lübnan dosyaları ile ABD'nin İsrail'e askeri yardımları başlıca gündem maddeleri olacak.

