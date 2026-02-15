Türkiye Gazetesi
Ergin Ataman'a bir şok daha: Kimse beklemiyordu
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından Yunanistan Ligi'nde son sıralarda yer alan Kolossos'a 102-97 yenildi.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimdeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi'ndeki müsabakada son sıralardaki Kolossos karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı.
OAKA'daki maçta son sıradaki takımlardan Kolossos'u konuk eden Panathinaikos, parkeden 102-97'lik skorla mağlup ayrıldı.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Taraftarların tepki gösterdiği maçın ardından Pana, Yunanistan Ligi'nde 18. maçında üçüncü mağlubiyetini aldı ve Fenerbahçe yenilgisi sonrası büyük bir şok yaşadı.
Panathinaikos, namağlup Olimpiakos'un gerisinde ikinci sırada yer aldı. Kolossos ise 18. maçında 5. galibiyetini aldı.
