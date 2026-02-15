Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinin çok yakında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakan, paylaşımında 'dikkatin kısa süreliğine dağılması' sorununun çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu bir kez daha vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada çocukların dikkat sürelerinin giderek kısaldığına dikkat çekerek, bu durumun ders başarısı, arkadaş ilişkileri ve genel gelişim üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini söyledi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yeni düzenlemeye dair detayları da paylaştı.

Bakan, “Oyun hamurlarımı aldım geldim. Hazırsanız asıl meselemize odaklanalım. Maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Bu sürekli uyarılma hali, çocuklarımıza bizimkinden daha fazla zarar veriyor. Tam da bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, biz de çocuklarımızı korumak için sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AİLELER VE EĞİTİM KURUMLARI DA DAHİL OLACAK

Göktaş, düzenlemenin çocukların dijital ortamlarda maruz kaldıkları riskleri azaltmayı ve sağlıklı bir internet kullanım alışkanlığı kazanmalarını hedeflediğini belirtti. Bakanlık yetkilileri, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ailelerin ve eğitim kurumlarının da sürece aktif olarak dahil olacağını açıkladı.

Yeni sosyal medya düzenlemesinin, özellikle 8 saniye gibi kısa dikkat süresine sahip genç kullanıcıların güvenliği ve gelişimi için önemli bir adım olacağı vurgulanıyor.

