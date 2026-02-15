İstanbul Ümraniye’de bir kuyumcuda 'doldur-boşalt' yapan genç, amcasına ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu iş arkadaşını vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, 22 yaşındaki Muhammed Safa S. gözaltına alındı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Atatürk Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda çalışan 22 yaşındaki Muhammed Safa S., amcasına ait ruhsatlı tabancayla “doldur-boşalt” yaptığı sırada silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, 29 yaşındaki iş arkadaşı Muzaffer U.’nun kasığına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci açık olan Muzaffer U., iş yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muhammed Safa S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

