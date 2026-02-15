'Doldur-boşalt' felaket getirdi! Tabanca ateş aldı, iş arkadaşını yaraladı
İstanbul Ümraniye’de bir kuyumcuda 'doldur-boşalt' yapan genç, amcasına ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu iş arkadaşını vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, 22 yaşındaki Muhammed Safa S. gözaltına alındı.
İstanbul Ümraniye'de bir kuyumcuda, bir çalışanın tabancayla 'doldur-boşalt' yaparken iş arkadaşını kazara vurması sonucu yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.
- İstanbul Ümraniye'deki bir kuyumcuda kazaen silah ateş aldı.
- Muhammed Safa S. (22), amcasına ait ruhsatlı tabancayla 'doldur-boşalt' yaparken iş arkadaşı Muzaffer U.'yu (29) kasığından vurdu.
- Yaralı Muzaffer U., hayati tehlikesi devam edecek şekilde hastaneye kaldırıldı.
- Silahı kullanan Muhammed Safa S. gözaltına alındı ve tabancaya el konuldu.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Atatürk Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda çalışan 22 yaşındaki Muhammed Safa S., amcasına ait ruhsatlı tabancayla “doldur-boşalt” yaptığı sırada silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, 29 yaşındaki iş arkadaşı Muzaffer U.’nun kasığına isabet etti.
Elinde tabancayla sokak ortasında kadına saldırdı! Kimi eli cebinde izledi, kimi müdahale etti...
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci açık olan Muzaffer U., iş yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Muhammed Safa S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.