Vapurdan denize düşen yolcu için zamanla yarış! O anlar kamerada
İstanbul'da Üsküdar-Beşiktaş seferi yapan şehir hatları vapurundan denize düşen vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
3. Sayfa 10 dk önce
İstanbul'da Üsküdar-Beşiktaş vapurundan denize düşen bir yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hızla kurtarıldı.
- İstanbul'da Üsküdar-Beşiktaş vapurundan bir yolcu denize düştü.
- Akşam saatlerinde meydana gelen olay, yolcularda paniğe yol açtı.
- Sahil Güvenlik ekipleri, hızlı müdahale ile vatandaşı denizden kurtardı.
- Kurtarma anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Üsküdar’dan Beşiktaş’a hareket eden şehir hatları vapuruna binen bir vatandaş, iddiaya göre denize düştü. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda vapurdaki diğer yolcular paniğe kapılırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede müdahale ederek vatandaşı denizden çıkardı ve güvenli bir şekilde bota aldı. O anlar, vapurdaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin hızlı müdahalesi ve yaşanan panik saniye saniye yer aldı.
