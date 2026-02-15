İstanbul'da Üsküdar-Beşiktaş seferi yapan şehir hatları vapurundan denize düşen vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Üsküdar’dan Beşiktaş’a hareket eden şehir hatları vapuruna binen bir vatandaş, iddiaya göre denize düştü. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda vapurdaki diğer yolcular paniğe kapılırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede müdahale ederek vatandaşı denizden çıkardı ve güvenli bir şekilde bota aldı. O anlar, vapurdaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin hızlı müdahalesi ve yaşanan panik saniye saniye yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası