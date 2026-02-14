Kaydet

Bursa’nın İznik ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan kar maskeli ve motosikletli iki şüpheli, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla yakayı ele verdi. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, ilçedeki 30 ayrı noktadan alınan toplam 68 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceleyerek zanlıların kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen üçüncü bir şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası