Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Corendon Alanyaspor sahasında Tümosan Konyaspor’u konuk ederken, iki takım da alt ve orta sıralardaki dengeleri değiştirecek bir sonuç almak istiyor. Mücadele öncesi eksik oyuncular ve yayın bilgileri netleşti.

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor arasındaki mücadele, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Alanyaspor, ligde 23 puanla 10. sırada yer alırken, Konyaspor 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Konyaspor ise ligde 11 maçtır galibiyet alamıyor ve bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

Alanyaspor’da sakatlıkları bulunan Buluthan Bulut ve Maestro ile kart cezalısı Nuno Lima forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve kart cezalısı Uğurcan Yazğılı kadroda yer alamayacak.

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Konyaspor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifreli yayın kapsamında platform üyeliği bulunan izleyiciler tarafından takip edilebilecek.

