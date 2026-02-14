Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’a konuk oluyor. Papara Park’ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımda da eksik oyuncular ve sarı kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor. Teknik direktörlerin tercihleri ve muhtemel ilk 11’ler, derbi öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile üst sıraları yakından takip eden Trabzonspor arasındaki karşılaşma öncesinde kadro durumları netleşmeye başladı. İki ekip de kritik mücadeleye sınırlı sayıda eksikle çıkarken, teknik heyetlerin sahaya süreceği kadrolar maçın seyrini belirleyecek unsurlar arasında gösteriliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maç kadrosunda kimler eksik, oynamıyor?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle gidiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Archie Brown’un kadroda yer almayacağı açıklandı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Levent Mercan ise takımla çalışmalara başladı ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun görev vermesi halinde maç kadrosunda yer alabilecek.

Fenerbahçe’de ayrıca üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maç kadrosunda kimler eksik, oynamıyor? İşte Fenerbahçenin muhtemel 11i

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe’nin sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

Trabzonspor: Onana, Lövik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Trabzonspor-Fenerbahçe maç kadrosunda kimler eksik, oynamıyor? İşte Fenerbahçenin muhtemel 11i

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 105 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine 44-27 üstünlük kurdu. İki takım ligdeki 34 maçtan, birer puanla ayrıldı.

Ligde Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maç kadrosunda kimler eksik, oynamıyor? İşte Fenerbahçenin muhtemel 11i

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'daki maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü var. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 58 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 20 galibiyet alırken taraflar, 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 71, Fenerbahçe 65 gol attı.

Ligde ise iki takım arasında eşitlik söz konusu. Trabzon'daki 52 maçtan 20'sini bordo-mavili takım, 20'sini de sarı-lacivertliler kazanmayı başarırken 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 63, Trabzonspor ise 61 gol kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası