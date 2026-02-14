Liderin gerisindeki iki takım Papara Park’ta kozlarını paylaşacak. Beraberlik iki takıma da yaramayacak. Kazanan kalan 12 hafta için psikolojik üstünlük de sağlayacak. Kaybeden ise çok ama çok ağır yara alacak. Kritik derbi öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

Trabzon’da bugün ‘sezon finali’ gibi değerlendirilecek bir maç oynanacak. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren ama lider Galatasaray’ın biraz gerisinde kalan Trabzonspor, 4 puan önünde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İki takım adına da tek ihtimalli maç. Çünkü kaybeden hem maddi hem manevi olarak yarışta ciddi yara alacak. Ancak kazanan 3 puanın yanı sıra psikolojik üstünlüğü de cebine koyacak. Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maçını kazanmak isteyen Fırtına’nın kanat eksikliği (Zubkov sakat) ciddi sorun. Sakatlık anlamında Kanarya ise daha rahat. Brown ve Alvarez dışında eksiği bulunmuyor. Karadeniz ekibinin artısı ise bu sezon sahasında kaybetmemesi, saha ve seyirci avantajının bulunması.

Domenico Tedesco

ONUACHU MU TALİSCA MI?

İki takımın hücum gücüne bakıldığında ise formda iki oyuncu ile karşılaşıyoruz. Bir tarafta 15 golle krallıkta zirvede bulunan ve son maçlarında hep tabela yapan Paul Onuachu. Diğer yanda ise Fenerbahçe’nin forvet eksikliğini hissettirmeyen Süper Lig’de tek hat-trick’ini bordo mavililere karşı yapan Anderson Talisca var. Fatih Tekke, ilk andan itibaren rakibe her bölgede baskı kurup erken gol planı yaparken Domenico Tedesco, sakin kalarak orta saha gücüyle sonuç alma düşüncesinde. Karadeniz ekibinde daha önceki F.Bahçe maçlarının tansiyonunun çok yüksek olmasından dolayı sağduyu çağrısı yapılırken sarı lacivertli cephede ise ‘saha içinde kalmaya devam edelim’ düşüncesi ağırlıkta.

TEKKE’DEN UYARILAR

Hasreti dindirmek isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır... Teknik direktör Fatih Tekke, taktik provalarında iki isme dikkati çekti. Onlar da bu sezonun formda ismi Muçi ile Onuachu... F.Bahçe’ye karşı kariyerinde ilk galibiyeti hedefleyen Tekke, Muçi’ye ceza sahası dışından şut atma özgürlüğü tanıdı. Öğrencisinden kaleyi gördüğü anda vurmasını istedi.

Fatih Tekke

RAKİBE BASKI KUR!

Fatih Hoca, Onuachu’nun da sağlı sollu beslenerek fizik gücü ve hava hâkimiyetinin avantaja çevrilmesini istedi. Nijeryalı hücum oyuncusunun daha önceki maçlarda olduğu gibi rakip savunmayı rahatsız edecek baskılarını artırmasını da talep etti. Tekke takımın geneline ise “Oyun disiplininden kopmadan kendi karakterimizi sahaya yansıtmalıyız” dedi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Lövik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Musaba, Talisca.

