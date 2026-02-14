Ankara’da 14 Şubat Cumartesi günü bazı ilçelerde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Gölbaşı ve Mamak’ta içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle belirli mahallelerde plansız kesintiler uygulandı. Vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor.

Başkentte sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde su akışının kesilmesi üzerine gözler ASKİ’nin güncel arıza ve kesinti duyurularına çevrildi. Yetkililer, içme suyu şebekelerinde meydana gelen teknik arızalara müdahalenin sürdüğünü ve belirlenen saat aralığında suyun yeniden verileceğini bildirdi.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ!

ASKİ’nin 14 Şubat 2026 tarihli duyurusuna göre Gölbaşı ilçesi Hacıhasan Mahallesi 1428. Sokak üzerinde polietilen 110’luk içme suyu hattında arıza meydana geldi. Arızanın saat 10.20 itibarıyla tespit edildiği ve onarım çalışmalarının başlatıldığı açıklandı. Bu kapsamda Hacıhasan Mahallesi genelinde plansız su kesintisi uygulandığı bildirildi.

Mamak ilçesinde ise Cengizhan Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde benzer şekilde polietilen 110’luk içme suyu hattında arıza oluştu. Saat 11.05 itibarıyla başlayan kesintiden Akşemsettin, Cengizhan, Fahri Korutürk ve Durali Alıç mahallelerinin üst kotları etkilendi. ASKİ ekiplerinin arızaya müdahalesi sürerken, vatandaşlara sabırlı olmaları yönünde bilgilendirme yapıldı.

14 ŞUBAT ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

GÖLBAŞI:

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 14.02.2026 10:20:00

Tamir Tarihi: 14.02.2026 15:00:00

Detay: Gölbaşı Hacıhasan Mahallesi 1428. Sokak üzerinde polietilen 110 luk içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hacıhasan Mahallesi

MAMAK

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 14.02.2026 11:05:00

Tamir Tarihi: 14.02.2026 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ:14.02.2026- SAAT: 11:00 TAMİR TARİHİ: 14.02.2026- SAAT:15:00 Suyun üst kotlara erişim Tarih : 11.02.2026 saat: 17:00 DETAY : Cengizhan Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde polietilen 110 lık içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin Cengizhan, Fahri Korutürk, Durali alıç mahallelerin üst kotları

