Masumiyet Müzesi’nin dizi uyarlaması, Orhan Pamuk’un eserine ilgiyi zirveye taşıdı. Kitap satışları yüzde 885 artarken, aramalarda haftalık bazda yüzde bin 528’lik yükseliş görüldü ve stoklar kısa sürede tükendi.

Masumiyet Müzesi'nin dizi uyarlamasının izleyiciyle buluşması, e-ticaret verilerine doğrudan yansıdı. Orhan Pamuk imzalı esere yönelik ilgi, Hepsiburada verilerine göre, dizinin yayın tarihinin açıklanmasının ardından hızla yükseldi.

SATIŞLAR %406 ARTTI

Dizinin yayın tarihinin açıklanmasının ardından geçen beş haftalık süreçte kitap aramaları yüzde 641, satışlar ise yüzde 406 arttı.

STOKLAR TÜKENDİ

Dizinin yayına girdiği 13 Şubat günü talep zirveye ulaştı. Kitap satışları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 885 artarken, aynı gün "Masumiyet Müzesi" aramalarında haftalık bazda yüzde bin 528'lik artış kaydedildi. Yaşanan yoğun ilgi nedeniyle platformdaki mevcut kitap stokları kısa sürede tükendi.

Coğrafi dağılıma bakıldığında en yüksek ilgi, üç büyük ilin ardından Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'dan geldi. Kitaba ilgi gösteren kitlenin yüzde 70'ini kadınlar, yüzde 30'unu ise erkek kullanıcılar oluşturdu.

