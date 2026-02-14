Aydın’ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Enes Kocagöz, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Acı haber, ailesi, arkadaşları ve okul camiasını derinden üzdü.

Acı haber, ailesi başta olmak üzere okul arkadaşları ve eğitim camiasını hüzne boğdu.

"MEKANIN CENNET OLSUN YAVRUM"

Baba Hikmet Kocagöz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Canım evladım Enes Kocagoz'ü kaybettik. Mekanın cennet olsun yavrum” ifadeleriyle duygulandırdı.

Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Enes Kocagöz'ün cenazesinin Bey Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Kemer Mezarlığı’na defnedildi.

