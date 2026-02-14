Kan donduran olay Manisa'da meydana geldi. 83 yaşındaki E.Ö., tartıştığı 72 yaşındaki eşi Emine Ö.'yü yatağında uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü.

Sabaha karşı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak’ta E.Ö. (83) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Ö., yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Emine Ö.

CİNAYETİN ARDINDAN TORUNLARINI ARADI

Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" diyen E.Ö., adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö’nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu

MAHALLE SAKİNLERİ DE ŞOKTA

Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mahalle sakinleri de büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

