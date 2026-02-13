Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vasiyetnamesinin iptali için kardeşi tarafından açılan davada mahkeme, Girik’in vasiyetinin hukuken geçerli olduğuna hükmetti. Kararda Girik'in vaziyetname düzenlendiği sırada akıl sağlığının yerinde olduğu vurgulandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmişti.

Fatma Girik’in "vasiyet" davasında karar çıktı! Geçerli sayılacak mı?

Fatma Girik, 2018 yılında hazırladığı vasiyetnamesinde mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik arasında eşit paylaştırmıştı. Ayrıca vasiyetinde; kardeşi Günay Girik’in iki çocuğu, koruyucu ailesi olduğu Ahu Aşkar ve evde çalışan yardımcıları dahil toplam 5 kişiye de belirli miktarlarda maddi pay ayırmıştı.

Ancak sanatçının kardeşi Günay Girik, vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek "vasiyetnamenin iptali" davası açmıştı.

ADLİ TIP: "FİİL EHLİYETİ TAMDIR"

Dava süreci kapsamında Fatma Girik’in vasiyetname düzenlediği tarihteki akıl sağlığının tespiti için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda; "Fatma Girik’in vasiyet tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulü uygun bulunmuştur" denilerek, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde 11 Şubat’ta görülen 12. duruşmada karar çıktı. Mahkeme, Günay Girik’in davasını reddederek Fatma Girik’in vasiyetinin hukuken geçerli olduğuna hükmetti.

Kararın ardından Ahu Turanlı ve Müyesser Girik’in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu konu bir miras kavgası değil, bir iradeye saygı meselesidir. Mahkemenin kararı, merhume Fatma Girik’in özgür iradesinin hukuken teyididir. Günay Girik’in maddi menfaat uğruna ortaya attığı 'akıl sağlığı yerinde değildi' iddiası, aziz hatırasını lekeleme girişimidir ve bu iddiaların mesnetsiz olduğu tescillenmiştir."

Avukatlar, medyada yer alan "miras krizi" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sürecin Fatma Girik’in vasiyetine duyulan saygıdan ibaret olduğunu vurgulayarak, asılsız iddialarla itibar suikastı yapanlara karşı yasal haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

