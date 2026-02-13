Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'deki Eyüpspor müsabakası öncesinde açıklamalar yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR UEFA gelirleri açıklandı: Türk kulüplerinin kazandığı para belli oldu

"DERS ALMAYAN TAKIMLAR CEZASINI ÇEKTİ"

Eyüpspor'a saygı duyduklarını belirten Okan Buruk, "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Son haftalarda aldıkları skorlarla çok iyi işler yapıyorlar. Eyüpspor'u önemsemeyen takımlar, yüzde 100 ders almayan takımlar cezasını çekti. Alanyaspor maçı, Beşiktaş maçı… Ciddiyeti maçın başından itibaren koymamız gerekiyor." diye konuştu.

SANE VE KUTUCU SÖZLERİ

Kadroda yer almaya oyuncular hakkında konuşan Buruk, "Leroy Sane, dün ilk antrenmana çıktı. Ahmed Kutucu'nun kafa travması vardı. Başlayacak bir 11'imiz, devam edecek kadromuz var." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ PUAN FARKINI ARTTIRMAK"

Yoğun bir maç trafiğine girdiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Önceliğimiz puan farkını arttırmak. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. 4 Ocak'ta başladık. Bugün yaklaşık 11. maçı oynuyoruz. Yoğun bir maç trafiğine girdik. Bu haftanın başında 1-2 gün dinlenme şansımız oldu. İyi bir kadro oluşturduk. Maç maç değişiklikler yapmamız gerekecek. Bugün galibiyetin yanı sıra iyi oyun sergileyip puan farkını açmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası