CHP yıllardır aynı kötü olaylarla anılıyor

TBMM’de iki bakana yemin ettirmemek için CHP neler yaptı gördük. Resmen Meclis’i terörist ettiler. CHP yıllardır hiç değişmiyor ve aynı olaylarla anılıyor.

Evvelsi gün Aziz İhsan Aktaş davasında ortaya çıkan bazı gerçekler bile CHP'nin gerçek yüzünü ortaya dökmeye yetti. Aziz İhsan Aktaş mahkemede şunları söyledi:

“Kardeşlerim ve yakınlarıma ait olan şirketlerin hak ediş ödemeleri ödenmiyordu. Üst düzey belediye yetkilisinin düğününü yapıyorsunuz, sanatçı sağlıyorsunuz. Ailelerine araç tahsis ediyorsunuz, otellerde, lüks restoranlarda ağırlıyorsunuz ama yetmiyor. Her hak ediş ödemesinde öyle bir talep geliyor ki karşılayamıyorsunuz. Biz talepleri karşıladığımız için düzenli yapılıyordu… Paraları ne zaman, kime, kimin aracılığıyla verdiğimi söyledim. Söylediklerimle paraları teslim alanların HTS ve BAZ kayıtları eşleşti. Daha ne yapacağım? Paraların seri numarasını mı alacağım?.."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ödeme için kardeşinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini belirten Aktaş, "Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğünü için üçüncü kişilerin hesabına para gönderildi, lüks araç alındı" dedi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim masraflarının kardeşlerine ödettirildiğini kaydeden Aktaş, "5,5 milyon TL ve 16 araç verdik. Temmuz 2024'te Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i temsilen eşi Celal Tekin'e 1 milyon lira verdim. Paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm.”

CHP’den ve adı geçen belediye başkanlarından tık yok. Adam kadayıf kutularında rüşvet verdiğini söylüyor. Olacak iş değil. Bir kişi bile yalan diyemiyor. 1990’lı yıllarda da CHP böyle işlerle anılırdı.

Aynı şekilde taciz iddiaları da öyle. Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmalar ortaya çıkmıştı. İğrenç mesajlar. Koskoca bir adam küçük bir kız çocuğunu taciz etmiş. Gündem olan taciz içerikli mesajların ardından Hasbi Dede 11 Şubat 2026 tarihinde tutuklandı. İçişleri Bakanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hasbi Dede'nin görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. CHP böyle iddiaların hemen üzerine gitmiyor.

CHP ya yolsuzluk ya rüşvet ya da taciz iddialarıyla anılıyor. Bir kişi de çıkıp, “Biz ne yapıyoruz” demiyor. Öz eleştiri yok. Parti dipsiz kuyu olmuş. “Ekonomide sıkıntı var, ilk seçimleri kazanıyoruz” diye düşünüyorlar.

Kaç belediyede yolsuzluk var, kaç belediye başkanı rüşvetle anılıyor. Bir parti yıllardır iktidar değilse ve bunun sebebini başka yerde arıyorsa hata yapıyordur. Her seçimde millet hata yapmıyor herhâlde.

CHP, sorunları kronik olan bir parti. Ancak tedavi olmayı kabul etmiyor. Hatayı hep başkasında arıyor. Son TBMM’de yaptıkları akıl dışı iş de bunun son örneği oldu. CHP demokrasinin önündeki takoz gibi. Belki değişir diye düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Aynı hatayı sürekli yapıyor ve başka sonuç bekliyor…

