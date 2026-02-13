THY, tasarımı 100 bin çalışan ve emeklinin fotoğraflarıyla hazırlanan 'TK Aile' isimli 500. uçağını özel bir uçuşla tanıttı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat "500. uçağımızı ‘İkinci 500’ döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. 2036'da 1.000 uçaklık filo hedefimiz doğrultusunda, ülkemizi küresel havacılığın merkezlerinden biri hâline getireceğiz" dedi.

ÖNDER ÇELİK - Türk Hava Yolları (THY), 1933'te 5 uçaklık filo ile başlayan yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Ağustos 2006'da 100. uçağı, Kasım 2012'de 200. uçağı, Şubat 2016'da 300. uçağı, Mart 2023'de 400. uçağı filoya katan THY, geçen yıl sonunda alınan 'TK Aile' isimli 500. uçağını düzenlenen özel bir törenle tanıttı.

Tasarımı 100 bin çalışan ve emeklinin fotoğraflarıyla hazırlanan 500. uçağın lansmanında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "500. uçağımız, Türk Hava Yolları için yalnızca filomuza katılan yeni bir uçak değil; 93 yıllık bir emeğin, kararlılığın ve ortak aklın simgesidir. 2003 yılında 65 uçakla başladığımız zirve yolculuğumuzda bugün 500’ü aşkın uçakla 6 kıtada 356 destinasyona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan 12 yıl önce çektiğimiz ‘Hayal Edince’ reklam filminde 247 uçak ve 247 destinasyonla çıktığımız yolculukta 500’üncü uçak bir hayaldi. Bugün o hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek, Türk Hava Yolları ailesi için ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

2036 HEDEFİ 1.000 UÇAK

"Bugün ulaştığımız bu nokta tesadüflerin değil büyük bir vizyonun, stratejik bir liderliğin eseridir" diyen Bolat, şöyle konuştu: Türk Hava Yolları özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiği devasa atılımla sadece bir havayolu şirketi olmaktan çıkmış, Türkiye'nin küresel gücünün en önemli savunucularından biri hâline gelmiştir. 500. uçağımızı bir durak değil, ‘İkinci 500’ döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. 2036 yılında 1.000 uçaklık filoya ulaşma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizi küresel havacılığın merkezlerinden biri hâline getirme kararlılığımızı sürdüreceğiz.

500 ÇİZİLDİ

Tanıtım kapsamında gerçekleştirilen özel uçuşta “TK Aile” isimli uçak gökyüzüne 500 sayısını çizerek ikinci 500 döneminin başlangıcını simgeleyen bir iz bıraktı. TK 500 sefer sayılı uçuşta şehit çocukları ve aileleri, THY yöneticileri, eski üst düzey yöneticileri ve çalışanlar yer aldı.



