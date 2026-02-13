Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, perakende sektöründe faaliyet gösteren mikro-ölçekli işletmelere yönelik geliştirdiği Pera’yı kullanıma sundu.

Ömer Temür / İSTANBUL - Market, şarküteri, kırtasiye, petshop, butik, self servis kafe, kuru yemiş, nalbur gibi tek ya da birkaç şubeli işletmelerin rahatlıkla kullanabildiği uygulama yüz yüze satışın yanı sıra e-Ticaret’in tek platformdan yönetilmesini sağlıyor. Vergi mevzuatına tam uyumlu ve Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ile entegre şekilde çalışan Pera ile işletme sahipleri stok ve güncel fiyat takibi yapabiliyor, kişiselleştirilmiş raporlara ulaşabiliyor. Aynı zamanda 7 milyondan fazla hazır barkod ile gelen Pera ile 10 binden fazla ürünü saniyeler içerisinde sisteme yüklemek mümkün hâle geliyor.

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,6’sının KOBİ’lerden, bunların yüzde 88,9’unun ise mikro-işletmelerden oluştuğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak dijitalleşmeyi geniş bir tabana yaymak için yeni Pera uygulamasını hayata geçirdik. Bugüne dek ağırlıklı olarak büyük ölçekli perakende şirketleriyle edindiğimiz derin sektörel deneyimi, doğrudan mikro-işletmeler için geliştirdiğimiz Pera’ya taşıdık” dedi.

Logo Grup Büyüme Projeleri Direktörü Okan Şafak ise Pera’nın telefon, tablet gibi akıllı cihazlar üzerinden kullanılabildiğini belirterek, “Bulut tabanlı Pera, omnichannel satış senaryolarına uyumlu yapısı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi özellikleriyle, işletmelerin hem verimliliğini hem de hizmet kalitesini artıracak. İşletmelerin bütün operasyonel işlemlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilmesine imkân tanıyarak operasyonel sadelik ve verimlilik sağlıyoruz. Mobil cihazlar ve kasa ekranları üzerinden erişim sunan Pera, satışa dair bütün raporları otomatik olarak oluşturuyor. Pera ayrıca, işletmelerin kullandıkları e-Ticaret sistemleriyle de entegre çalışabiliyor” ifadelerini kullandı.

