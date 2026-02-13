YÖK verilerine göre, yükseköğretimde kadın öğrencilerin oranı 2025’te tarihî seviyeye ulaştı. Toplam 6,8 milyon öğrencinin 3,6 milyonu kadın, lisans düzeyinde kadınlar artık erkek öğrencileri geride bırakıyor

>>Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2020 akademik yılında yüzde 49,1 olarak kaydedilen kadın öğrenci oranı, 2025’te yüzde 53,2 ile tarihî seviyeye yükseldi. Toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Ön lisans programlarında 2020’de yüzde 51,6 olan kadın öğrenci oranı, geçen akademik yılda yüzde 54,4 seviyesine ulaştı.

Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5’ten yüzde 52,4’e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı.

