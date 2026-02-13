ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken, eski Savunma Bakanlığı Danışmanı olan ABD’li emekli Albay Douglas McGregor katıldığı bir programda Türkiye’yi hedef alan sözler kullandı.

İran’dan sonra sıranın Türkiye’ye geleceğini iddia eden McGregor “İran’ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye’nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye’de olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İran’dan daha güçlü olduğunu dile getiren McGregor “Türkiye birçok açıdan İran’dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO’nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye’yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret. Mesele İsrail’in ne istediğidir” dedi.

Emekli subaydan skandal ifadeler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Emekli subay McGregor 13 Ağustos 2024’te verdiği bir röportajda “Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye’ye saldırmaları için Suriye’de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye’ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

McGregor, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada ise İsrail için asıl büyük tehdidin Türkiye olduğunu öne sürmüştü.

