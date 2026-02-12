Türk boksunun önemli isimlerinden, milli sporcu Seyda Keser 35 yaşında hayatını kaybetti. 7 kez Türkiye şampiyonluğu olan sporcunun erken kaybı boks camiasında üzüntüye neden oldu.

Türk boksu acı bir kayıpla sarsıldı. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen milli boksör Seyda Keser’in hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi duyuran İstanbulspor Kulübü, Keser’in sporculuğu, disiplini ve karakteriyle camiaya örnek olduğunu vurgulayarak başsağlığı mesajı paylaştı.

7 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan 1990 doğumlu Seyda Keser, 35 yaşında hayatını kaybetti. Ay-yıldızlı forma altında Türkiye’yi temsil eden başarılı sporcu için spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Türkiye şampiyonu milli boksör Seyda Keser 35 yaşında hayatını kaybetti

"MEKANIN CENNET OLSUN ŞAMPİYON"

İstanbulspor'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun kıymetli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi, disiplini ve karakteriyle camiamıza örnek olan Seyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhum Seyda Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

