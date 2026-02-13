2 milyon TL altında sıfır araç seçeneğinin hızla azalması, tüketiciyi yerli sıfır modellerle, 5-7 yaşındaki premium markalar arasında tercihe zorluyor. Prestij ve makul bakım maliyetleri, ikinci el pazarını canlı tutmaya devam ediyor.

Alİ ÇELİK - Geride bıraktığımız 2025 yılında sıfır otomobil satışları 1 milyon 80 bin adetle önemli bir rekora ulaşırken asıl fırtına ikinci el tarafında koptu. TÜİK verilerine göre 7,5 milyon aracın el değiştirdiği devasa ekosistemde, kullanıcılar “paranın karşılığını en iyi veren” model sorusuna cevap aradı. İstatistiklere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşan talebin odağında 1 ile 5 yaş arasındaki araçlar yer alırken, elektrikli modellerin ikinci el piyasasındaki hacmi de yükseliş gösterdi.

Geldiğimiz noktada “yerli ve ekonomik” kavramı çoğu tüketici tarafından sorgulanır bir hâl alırken, şubat fiyatları en ulaşılabilir modellerde dahi tablonun ne denli ciddi bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Mesela, yıllardır “fiyat-performans” lideri olarak bilinen Fiat Egea’nın 1.6 M.Jet Easy Sedan versiyonu 1.509.900 TL’lik bir etikete ulaşırken, ülkemizin en çok satan modeli Renault Clio’nun en uygun Evolution 1.0 TCe versiyonunda fiyatlar 1.699.000 TL seviyesinden kapı açıyor. Orta sınıfın amiral gemisi Megane Sedan, Touch 1.3 TCe EDC versiyonuyla 2.112.000 TL bandını gelirken, teknoloji odaklı yeni nesil modellerde de durum pek farklı değil. Bursalı Renault Duster’ın hibrit versiyonu 2.495.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çekerken, yerli ve elektrikli Togg’un T10X modelinde en çok tercih edilen V2 uzun menzil versiyonu vergi avantajına rağmen 2.371.000 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

MESELE SADECE PRESTİJ DEĞİL

Satışa 2-2,5 milyon TL bandında sunulan sıfır otomobillerin en iddialı rakipleri; prestij, sağlamlık ve konfor unsurlarıyla dikkat çeken lüks Alman markaları oluyor. Audi, BMW ve Mercedes bu noktada öne çıkarken, özellikle 5 ile 7 yaş aralığında cazip seçenekler giderek artmaya başlıyor. Sıfır otomobilde B ve C sedan fiyatına; ikinci el pazarında rahatlıkla 2-4 yaş arasında C ve D SUV’lar alternatif oluşturuyor. Tüketici artık sadece yeni olanı değil, toplam sahip olma maliyeti ve prestij getirisini de masaya yatırıyor. Sıfır araçların yetkili servis mecburiyeti ve yüksek bakım maliyetleri, ikinci elin esnek servis imkânları karşısında dezavantajlı kalıyor.

VERGİDE 5,5 KATLIK UÇURUM

Maliyet hesabında asıl dikkat çekici tablo motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarafında ortaya çıkıyor. Mesela; Türkiye’de üretilen, B-SUV sınıfında yer alan, 2.385.000 TL’lik etiket ve 1,8 litrelik motorla satışa sunulan Toyota C-HR Hibrit için yıllık 21.252 TL MTV ödeniyor. Buna karşılık ikinci el pazarında yaklaşık 2.000.000 TL seviyesinde bulunan, D-SUV sınıfındaki 4 yaşında bir Peugeot 5008’in 1,2 hibrit versiyonunda yıllık MTV yalnızca 3.707 TL. Bu tablo, tüketiciye yaklaşık 400 bin TL’lik satın alma avantajının yanı sıra her yıl 17.545 TL’lik ek vergi tasarrufu anlamına geliyor.



