Türkiye 2. El Otomotiv pazarının 130 Milyar USD ciro büyüklüğüne sahip dev ekosistemi, Quick Finans ev sahipliğindeki “2. El Oto’nun Yıldızları Çalıştay ve Ödül Programı” için Kıbrıs’ta buluştu. Kredi engelini aşan “16 yaş ve üzeri” hamlesi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2. El Oto Pazarına yönelik projeleri katılanlardan büyük ilgi gördü.

“Türkiye Otomotiv Pazarını 2. El Belirler!” mottosuyla Türkiye’nin ilk 2. El Oto Zirvesinde ve takiben Ankara ve İzmir Bölge Çalıştaylarında bir araya gelen 2. El Oto Ekosistemi, bu kez 6 - 8 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenen kapsamlı bir organizasyonda bir araya geldi. Quick Finans’ın ev sahipliğinde ve Hürriyet Gazetesi Yazarı & NTV Program Yapımcısı Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirvede; 2. el otomotiv ticaretinde güven, dijitalleşme ve finansman modelleri tüm yönleriyle ele alındı.

ACENTELER İÇİN YENİ MODEL: "FİNANSAL MARKET" DÖNÜŞÜMÜ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, grubun 2017 yılında Quick Sigorta ile başlayan yolculuğunun bugün finansal bir ekosisteme dönüştüğünü vurguladı. Dünyadaki örneklerin aksine Türkiye’de sistemin önce bankalar üzerinden kurulduğuna dikkat çeken Yaşar, Maher Holding olarak bu yapıyı sigorta ve fon oluşturan şirketlerle entegre bir hale getirdiklerini belirtti.

Grubun temel amacının iş ortaklarıyla rekabete girmek değil, acenteleri ve bayileri birer "finansal market" haline getirmek olduğunu ifade eden Yaşar, bu modelin detaylarını paylaştı. Sadece sigorta veya kredi ile sınırlı kalmayıp gayrimenkulden mobiliteye kadar grubun ürettiği tüm enstrümanların satışında acentelere rol verileceğini belirten Yaşar, bu sayede iş ortaklarının bütünleşik hizmet sunan merkezlere dönüşeceğini kaydetti.

KORUMA AÇIĞINA KARŞI KASKONOMİQ VE BİRİKİM ODAKLI "LÜKÜS HAYAT"

Sektördeki koruma açığına yönelik çözümlere değinen Ahmet Yaşar, Türkiye’deki araçların yüzde 75’inin kaskosuz olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilen KASKONOMİQ ürününün önemine değindi. Sigorta şirketlerinin genellikle belirli yaşın üzerindeki araçları sistem dışı bıraktığını hatırlatan Yaşar, KASKONOMİQ ile riskin tamamını üzerinde taşıyan vatandaşlara, trafik sigortası primlerine yakın bedellerle muafiyetli bir koruma sağladıklarını aktardı.

Özellikle gençlerin otomobile erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurgulanan Lüküs Hayat Sigortası hakkında da bilgi veren Yaşar, bu ürünün döviz bazlı bir birikim modeli sunduğunu belirtti. Belirli bir birikim seviyesine ulaşan kullanıcılara, grup bünyesindeki QCAR Mobilite üzerinden tek taraflı bir taahhütle otomobil alma garantisi verdiklerini ifade eden Yaşar, sigortanın bu yönüyle bir hayat planlama aracına dönüştüğünü vurguladı.

2. el araç pazarında "16 yaş ve üzeri" devrimi! Finansmana erişim engelini kaldıran hamle Quick Finans’tan geldi

MOBİLİTE VE GAYRİMENKULDE SİGORTA GÜVENCESİ

Ekosistemin mobilite ayağında QCAR Mobilite ile yıllık 200 bin gün ikame kiralama hacmine ulaştıklarını belirten Yaşar, 2026 yılı hedeflerinin 81 ilin tamamında hizmet ağını canlandırmak olduğunu söyledi. İnşaat sektöründe ise müteahhitlikten ziyade "gayrimenkul geliştirme" odaklı ilerlediklerini ifade eden Yaşar, bina tamamlama sigortasının önemine dikkat çekti. İstanbul Kurtköy’deki Quick Residence projesinin Türkiye’de temelden itibaren yüzde 100 teslim garantili ve sigorta korumalı nadir projelerden biri olduğunu hatırlatan Yaşar, bu projelerin aynı zamanda acenteler için yeni birer komisyon geliri kapısı olacağını da sözlerine ekledi.

PAZARDA 16 YAŞ VE ÜZERİ DEVRİMİ VE SATIŞ REKORLARINDAKİ SERVET ETKİSİ

2. El Oto Ekosistemini, tüm paydaşları ile kapsayacak iş modelleri ile sahiplenme ve iş birlikleri ile Grubun gücünü katarak gelişimine katkı sunma vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek toplantıda konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ; 2.El Pazarının, Sıfır Araç Pazarının 8 ila 10 katı büyüklüğünde devasa bir ekosistem olduğunu belirterek, son 3 yılda Pazarda yaşanan rekorlar serisinin temel dinamiklerinin elektrikli araçlarda çağın dönüşümü ile SUV araçlarla gelen teknoloji dönüşümü ve reel fiyatlarda düşüş olduğunu, "altın fiyatlarındaki artışa bağlı servet etkisi”nin de arz esnekliği olan otomotiv sektöründe talebe yansıdığını vurguladı.

Finansmana erişimdeki engellerin aşılmasına yönelik olarak devrim niteliğindeki bir gelişmeyi de paylaşan Karadağ; Bankacılık ve Finans sektöründe uygulanan 15 yaş sınırıyla kredi dışı kalan araç parkı için Quick Finans’ın, Quick Sigorta’dan Kaskonomiq ile sigortalı 16 yaş ve üzeri araçlara kredi vermeye başlayacağını duyurdu. Karadağ, bu ay itibarıyla hayata geçecek bu modelin, finansa ve araca erişilebilirliği artırarak pazarın büyümesine ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

KREDİ DIŞI KALAN 6,5 MİLYON ARAÇ İÇİN YENİ FİNANSMAN MODELİ

Finansmana erişimde Sektördeki en büyük bariyerlerden biri olan "Yaş Sınırı" konusuna çözüm getirdiklerini müjdeleyen Karadağ; “Sektörün bugüne kadar çözüm getirilememiş bir sorununa odaklandıklarını ifade etti ve şöyle devam etti:

"Türkiye’deki 33,6 milyonluk araç parkının yüzde 37’si 16 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor. Bu grup büyük ölçüde kredi imkanlarından yoksun. Quick Finans olarak bu ay itibarıyla 16 yaş ve üzeri araçlara kredi vermeye başlayacağız. Yaş sınırıyla kredilendirme dışı kalan yaklaşık 6,5 milyonluk araç parkı, bu hamleyle sisteme dahil olacak. Bu model sadece satış hacmini değil, yaygın bir şekilde uygulanan takas sistemine de katkı sağlayarak pazarın sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini de destekleyecektir."

SEKTÖREL TRENDLERDE SUV VE ELEKTRİKLİ ARAÇ DOMİNASYONU

Sunumunda Pazarın segment bazlı dikkat çeken dönüşüm ve trendlerine de değinen Karadağ; hibrit ve elektrikli araç satışlarının son 3 yılda yüzde 576 gibi rekor bir büyüme sergilediğini, SUV modellerin pazar payının ise yüzde 61,9 seviyesine ulaştığını aktardı. Tüketici tercihlerindeki bu radikal dönüşümün finansman ihtiyaçlarını da çeşitlendirdiğini belirten Karadağ; Quick Finans olarak her ay yayınladıkları 2. El Oto Raporu ile bu verilerin analiz ve yorumlarını şeffaf bir şekilde sektörle paylaşarak, piyasaya ışık tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

EKSPERTİZDE MERKEZİ BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Toplantıda konuşan T.C. Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu, Bakanlığın piyasayı şeffaf ve adil hale getirme stratejilerini aktarıp, "Merkezi Ekspertiz Bilgi Sistemi" projesi ile ilgili gelişmeleri aktardı. Ayrıca kayıt dışılıkla mücadele kapsamında "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi"ne değinen Karacaoğlu, bu düzenlemelerin temel gayesinin, dürüst çalışan kayıtlı işletmelerin haklarını korumak olduğunu ifade etti.

PAZARDA YENİ DÖNEM: DİJİTALDEN KARAR, FİZİKSELDEN SATIŞ

Toplantının bir diğer konuğu olan OTOSTAT ve Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, Türkiye otomotiv pazarının dinamiklerini küresel örneklerle karşılaştırarak sektörün geleceğine dair stratejik bir perspektif sundu. Yıllık 7-8 milyon ikinci el binek otomobil satış hacmiyle dünyanın en büyük ilk beş ikinci el pazarından biri olduğu, yeni araç tescillerinde de son 2 yılda gelen rekorlarda 2018 ekonomik krizi ve pandemi döneminde ötelenen 1.300.000 adet civarında alım talebinin de etkili olduğuna dikkati çekti.

Sektördeki en önemli değişimin satış yöntemlerinde yaşandığını belirten Gülan, "Ne tek başına dijital ne tek başına fiziksel" diyerek dünyadaki yeni trendin dijital ve fiziki satışın bir araya geldiği bir model olduğunu ifade etti. Müşterinin artık satın alma kararını evinde, internet üzerinden benchmark yaparak ve bazen satıcıdan daha fazla bilgiye sahip olarak verdiğine dikkat çeken Gülan, satışın kapanma noktasının ise hâlâ fiziksel temas ve şeffaf bir güven ortamı olduğunu kaydetti. Gülan’a göre başarılı bir ikinci el operasyonu için müşteriye daha showroom’a gelmeden internet üzerinden şeffaf bilgi sunabilen bir yapı ile standartlaştırılmış fiziksel süreçlerin birleştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi.

İŞLETMECİLERE MALİYET TUZAĞI VE STOK UYARISI

İkinci el ticaretinde kâr marjlarının daraldığı bir dönemden geçildiğini belirten Gülan, işletme sahiplerine yönelik kritik uyarılarda bulundu. Stok devir hızının 30 - 45 günü geçmesinin sağlıksız bir durum oluşturduğunu ifade eden Gülan, disiplinsiz fiyatlama ve yavaş stok döngüsünün maliyet tuzağına yol açabileceğini belirtti ve ekledi: “Elektrikli araçların servis ve geri dönüş süreçlerindeki belirsizlikler yeni fırsatlar doğurabilir. İşin geleceğinde sadece araç satma değil, disiplinli bir işletme anlayışı ve veriye dayalı operasyon belirleyici olacaktır.”

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından gerçekleştirilen 2. El Oto’nun Yıldızları ödül töreniyle devam etti 2. el otomotiv ticaretinde fark oluşturan isimlerin başarılarının alkışlandığı gece, katılımcıların gelecek yıl tekrar bir araya gelme dilekleriyle ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

