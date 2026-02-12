12 Şubat Perşembe günü hissedilen sarsıntıların ardından “Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” soruları yeniden gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12 Şubat 2026 tarihli güncel deprem verileri ve son dakika gelişmeleri.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde zaman zaman hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar az önce depremin nerede olduğunu merak ediyor. 12 Şubat günü meydana gelen sarsıntılarla ilgili detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı verilerle netleşti.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 12 Şubat Perşembe günü saat 11. 33’te Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Yetkililer, söz konusu depremin düşük büyüklükte olduğunu ve olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi. Son günlerde özellikle Ege Denizi, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli depremler nedeniyle vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki sarsıntıları anlık olarak sorgulamaya devam ediyor.

12 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

12 Şubat 2026 AFAD son depremler listesi açıklandı.

12 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

