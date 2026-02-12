İstanbul'da özel bir muayenehanede sünnet ettirilen 27 günlük Zahit bebek hayatını kaybetti. İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğu ortaya çıkarken acılı aile ilk duruşmanın oğullarının ölümünden 3, 5 yıl sonra yapılmasını eleştirdi.

Acı olay Fatih ilçesinde yaşandı. 27 günlük Zahit bebek sünnet olduktan sonra hayatını kaybetti. 15 Ekim 2022'de özel bir muayenehanede yaşanan olayda bebeği eve götüre aile kanamanın durmaması üzerine defalarca doktora gitti ancak sonuç alamadı.

Şahin ailesi sonunda bebeklerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü ama bebek kurtarılamadı ve sünnetten bir gün sonra hayatını kaybetti.

DOKTORUN HATALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

27 günlük bebeği sünnet eden hekim hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğuna işaret edildi.

İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

ACILI BABA YAŞANANLARI ANLATTI

NTV'ye açıklamalarda bulunan baba Fatih Şahin, 3,5 yıldır sürecin ilerlemediğinden şikayet edip doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi.

Doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu dile getiren Şahin, "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti" dedi.

Şahin, son gelen ihtisas raporuna dikkat çekip "Sünnetten sonra gelişen kanamanın doktor tarafından iyi yönetilmediği ve bu durumda doktorun suçlu bulunduğu belgelerle sabittir" dedi.

