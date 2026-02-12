Ankara'da araç muayene istasyonunda çalışanlar tarafından darp edilen ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in darp edildiği anların yeni görüntüsü ortaya çıktı.

2 Şubat’ta aracını muayene götüren polis memuru Melih Okan Keskin, TÜVTÜRK istasyonunda çalışanlar tarafından darp edilmişti. 30’a yakın kişi tarafından darp edilen polis Keskin, beyin kanaması geçirmiş, girdiği ameliyat sonrasında hayatını kaybetmişti.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

2’Sİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ SERBEST

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alınmış, şüphelilerden S.A. ve M.Y. mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Araç muayene istasyonunda dehşeti yaşayan polisin darp edildiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Polisin darp edildiği anlar ve polisin olay yerine geldiği anlar kameralara yansıdı.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

NELER OLMUŞTU?

2 Şubat'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonuna gelen polis memuru Melih Okan Keskin'e, aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylenmişti.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtmişti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıkmıştı. Bir grup tarafından darp edilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitmişti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edilmişti. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin tüm müdahalelere rağmen 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.Y. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

“30'A YAKIN KİŞİ DARP ETMİŞ”

Acılı eş Emel Keskin, yaşananları şöyle anlatmıştı:

Eşim araç muayenesi için istasyona gitmiş. Oradakiler, aracının park lambasının çalışmadığını söylemiş. Eşim de aracını kontrol etmiş ve bir arazı olmadığını söylemiş. Görevliler alay eder bir tavırla eşime yarın tekrar gelmesini söylemiş. Kocam da yetkili biriyle görüşmek istemiş. O sırada laf atma olayı yaşanmış. 30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darp etmeye başlamış. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş. Ardından da araçtan inerek eşime saldırmış. Daha sonra aynı kalabalık bir kez daha eşimi darp etmiş.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Haberle İlgili Daha Fazlası