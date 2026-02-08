Ankara'da araç muayene istasyonunda darp edilerek hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası tutuklanan şüphelilerden S.A. ve M.Y.'nin nöbetçi mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, kavgaya ilişkin farklı anlatımlarda bulunurken, darp ve ölümle ilgilerinin olmadığını savundu. İşte haberin detayları...

Ankara'da görev yapan 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, aracını muayeneye götürdüğü istasyonda çalışanlarla yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edildi. Beyin kanaması geçiren Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.Y. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

"ŞAHSIN BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREKTEN YUMRUK ATTIM"

Nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıkan şüpheli S.A., "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'beni mi ezeceksin' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerekten yumruk attım." dedi.

Şüpheli M.Y. ise, "Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. O gün 08.30 sıralarında mesaime başladım. Olay günü mesaim devam ettiği sırada, akşam mesai bitimine yakın hatırlamadığım bir saatte, araç muayene kısmındayken dışarı bahçeden ve araç muayene istasyonu içerisinden bağrışmalar duydum. 'Koşun adam öldürecekler', 'kadına saldırıyorlar' şeklinde bağrışmalar duydum." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRECEK HERHANGİ BİR ŞEY YAPMADIM"

Sinkaflı küfürleşmeler duyduğunu iddia eden M.Y., "Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfür eden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ne yürüme ne koşma şeklinde ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin'i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darp etmedim." beyanında bulundu.

Polis memuru Melih Okan Keskin

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını, hakaretleşmeler olduğunu ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Şubat'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Melih Okan Keskin'e, aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylenmişti. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtmişti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıkmıştı. Bir grup tarafından darbedilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitmişti.

İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edilmişti. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin tüm müdahalelere rağmen 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.Y. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

