Bakırköy Belediyesi’ndeki iddia ortalığı karıştırdı. Belediyede görevli bir zabıta memurunun otel sahibinden ‘rüşvet’ aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatılırken, zabıta da gözaltına alındı.

Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.’nin bir otel sahibinden ruhsat işlemleri için ‘rüşvet aldığı’ iddiası belediyeyi karıştırdı.

ZABITA MEMURU GÖZALTINDA

Söz konusu ‘rüşvet’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı. Zabıta memuru B.Y. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtti.

"EL KOYMA TALİMATI"

Soruşturma kapsamında başsavcılıkça gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği de ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce Bakırköy Belediye Meclisi Ocak ayının toplantısında da dikkat çeken bir ‘rüşvet’ iddiası gündem olmuştu. Meclisi izlemeye gelen A. İ. isimli kadın, toplantı sırasında ayağa kalkarak arkadaşına ait bir otelden rüşvet alındığını, rüşvet anının kameralarla tespit edildiğini ve tüm belediye yetkililerinin bu durumu bildiği halde sessiz kaldığını iddia etmişti.

Genç kadın salondan çıkarılırken gergin anlar yaşanmış, A.İ. elindeki telefonla bakanlıkları, İstanbul Valiliği’ni ve jandarmayı aradığını söyleyerek “Kimse bana dokunamaz, avukatım gelmeden buradan çıkmam” diyerek meclis binasını terk etmeyi reddetmişti.

