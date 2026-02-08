Trendyol Süper Lig’de 21. hafta heyecanı Karadeniz’de yaşanıyor. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 8 Şubat Pazar günü Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Rizespor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri 8 Şubat Pazar günü Rize’de oynanacak. Galatasaray, zorlu deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olurken, mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın kanalı, saat ve izleme seçeneklerine odaklanmış durumda.

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını, beIN Sports’un Süper Lig yayın hakları kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

Rizespor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç yayın bilgileri netleşti

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE İZLENİR?

Mücadele, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rizespor-Galatasaray karşılaşması, 8 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak ve Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç, Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğüyle sona ermişti.

GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Arda Ünyay sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Mario Lemina sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Leroy Sane ve Ahmed Kutucu’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunmacı, kart görmesi halinde 22. haftadaki Eyüpspor maçında görev alamayacak. Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, bugün takımdaki ilk maçına çıkabilir.

