Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni transfer Sidiki Cherif, takımla birlikte çalıştı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Haberle İlgili Daha Fazlası