8 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri 8 Şubat Pazar akşamı ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Ulusal kanallarda dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden eğlence formatlarına kadar geniş bir yayın akışı izleyiciyle buluşacak.
Hafta sonunu evde televizyon izleyerek değerlendirmek isteyenler için 8 Şubat 2026 Pazar günü yayın akışı netleşti. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’de gün boyu farklı içerikler ekrana gelirken, özellikle akşam kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
8 Şubat Pazar akşamı dizi izlemek isteyen seyirciler için ekranlarda öne çıkan yapımlar bulunuyor. TRT 1’de aksiyon ve istihbarat temalı Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV’de Sahtekarlar ve Show TV'de Rüya Gibi yeni bölümleriyle ekranda yer alacak. Dizi dışı içerik tercih edenler için TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
8 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI
ATV Yayın Akışı
15.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Kuruluş Orhan
TRT 1 Yayın Akışı
14.05 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı: Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.55 3'Te 3
Kanal D Yayın Akışı
14.45 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz'la Joker
23.15 İnci Taneleri
02.00 Poyraz Karayel
Show TV Yayın Akışı
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
00.15 Kızılcık Şerbeti
Star TV Yayın Akışı
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Süt Kardeşler
21.45 Yanlış Anlama
00.00 Yanlış Anlama
02.30 Aramızda Kalsın
NOW TV Yayın Akışı
15.45 Yeraltı
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
00.15 Efsane Futbol
01.30 Yeraltı
TV8 Yayın Akışı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Gazete Magazin