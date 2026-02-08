Televizyon izleyicileri 8 Şubat Pazar akşamı ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Ulusal kanallarda dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden eğlence formatlarına kadar geniş bir yayın akışı izleyiciyle buluşacak.

Hafta sonunu evde televizyon izleyerek değerlendirmek isteyenler için 8 Şubat 2026 Pazar günü yayın akışı netleşti. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’de gün boyu farklı içerikler ekrana gelirken, özellikle akşam kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

8 Şubat Pazar akşamı dizi izlemek isteyen seyirciler için ekranlarda öne çıkan yapımlar bulunuyor. TRT 1’de aksiyon ve istihbarat temalı Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV’de Sahtekarlar ve Show TV'de Rüya Gibi yeni bölümleriyle ekranda yer alacak. Dizi dışı içerik tercih edenler için TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

8 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI

ATV Yayın Akışı

15.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Orhan

TRT 1 Yayın Akışı

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.55 3'Te 3

Kanal D Yayın Akışı

14.45 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz'la Joker

23.15 İnci Taneleri

02.00 Poyraz Karayel

Show TV Yayın Akışı

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

00.15 Kızılcık Şerbeti

Star TV Yayın Akışı

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Süt Kardeşler

21.45 Yanlış Anlama

00.00 Yanlış Anlama

02.30 Aramızda Kalsın

NOW TV Yayın Akışı

15.45 Yeraltı

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

00.15 Efsane Futbol

01.30 Yeraltı

TV8 Yayın Akışı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Gazete Magazin

