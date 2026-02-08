CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinden istifa etti. Özarslan, istifa mesajında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yönetimine çok sert tepki gösterdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özarslan'ın çarşamba günü AK Partiye geçeceğini iddia etti. Atik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğu da değiştirebilecek gelişmenin detaylarını aktardı.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özarslan "Tepkim; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil; siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

Mesut Özarslan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZEL VE EKİBİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Özarslan, CHP'nin birlikte yola çıkarken ortaya koyduğu kimliğinden saptığını vurgulayarak "Geldiğimiz noktada; maalesef ki CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne Allah Yolu, ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiç bir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur" ifadelerini kullandı.

ATİK: ÇARŞAMBA GÜNÜ AK PARTİ'YE GEÇECEK

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in iddiasına göre; Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi kesinleşti ve süreç çarşamba günü resmiyete kavuşacak.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

Atik sosyal medya X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçeceği kesinleşti.

Özaslan’ın Ak Parti’ye geçmek istediğini 6 ay önce TGRT Haber'de anlatmıştım.

O zamandan beri hiç yalanlamadı tek bir açıklama yapmadı. Soranlara ‘yok öyle bir şey’ demekle yetindi.

Her türlü direnişe rağmen mücadelesini ısrarını sürdürdü ve artık Çarşamba günü Ak Parti ailesinin bir üyesi olacak.

Transferde İyi Parti’den Ak Parti’ye geçen isimlerin desteğinin ve etkisinin büyük olduğu biliniyor.

BAŞKA İLÇELER DE GÖRÜŞME SÜRÜYOR, ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİREBİLİR

Keçiören’le birlikte Çamlıdere, Nallıhan ve Haymana ilçe belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçebileceğini ve görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Fatih Atik "ABB Meclisi'nde şu an Cumhur İttifakı’nın 55, CHP’nin 88 üyesi var. Transferler sonrası 20 meclis üyesi istifa edip AK Parti’ye geçerse Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçebilir. Özaslan ve diğer başkanlara elbette CHP'liler oy verdi ancak onlara seçimi kazandıran AK Parti ve MHP’den aldıkları oylardı. Bu duruma Mansur Yavaş da dahil edilebilir. Çünkü yüzde 60 oyun nasıl alındığı başka türlü izah edilemez. 'CHP’lilerin oyu Ak Partiye yaradı' eleştirisi Keçiören özelinde eksik kalır" dedi.

