CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Özarslan'dan ise konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son haftalarda birçok belediye başkanı, milletvekili partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu transferlere bizzat rozetlerini kendi taktı.

MESUT ÖZARSLAN AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Siyaset kulisleri yeni geçişlerin olabileceği söylentileriyle çalkalanırken, CHP'li CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Gözlerin çevrildiği belediye başkanı, iddialara cevap vermedi, ancak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. X platformundaki paylaşımda, “Dava İnsanlık Davasıdır. 'Nizam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' davamızdır. Vesselam…" ifadeleri yer aldı.

Kimi kullanıcılar paylaşımın altına, "AK Parti'ye geçtiğini doğruladı" şeklinde yorumlar bıraktı.

Mesut özarslan

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı. Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.

Mesut Özarslan - Mansur Yavaş

2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi. 8 Nisan 2019 tarihinde Mansur Yavaş ile çalışmaya başladı.

T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sırasıyla;

• ABB Belko Genel Müdürü

• ABB Portaş Genel Müdürü

• ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı

• ABB Başdanışman

• Aski Spor Asbaşkanı

• Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı görevlerinde bulundu.

Son olarak, mevcut görevlerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) üye olan Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlendi ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

