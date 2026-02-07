Çorum'da yaşayan 58 yaşındaki Kezban Özşahin, 25 yıldır zihinsel ve bedensel engelli oğlu Burak'ın bakımını tek başına yapıyor. Oğlunu 14 yıl sırtında taşıyarak okula, 25 yıldır da fizik tedaviye götürdüğünü söyleyen Özşahin, "Gücüm yetmiyor artık diyene kadar götüreceğim" dedi.

Küçük yaşlarda götürüldüğü hastanede gevşek kas sendromu teşhisi konulan 27 yaşındaki Burak Özşahin, annesi Kezban Özşahin'in özverisiyle hayata tutunuyor. Anne Özşahin, aynı zamanda zihinsel engelli olan oğlunun eğitimi, tedavisi ve bakımı için büyük çaba sarf ediyor.

Gündüzleri oğlunun gereksinimlerini yerine getiren Özşahin, akşamları da 3 yıl önce Alzheimer teşhisi konan eşinin bakımı ile ev işlerini yapıyor. Burak Özşahin, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından her gün özel araçla evinden alınarak Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüyor. Burada çeşitli kurslara katılan Burak, kişisel becerilerini geliştiriyor.

Anne Kezban Özşahin, karşılaştığı zorluklara rağmen oğluna ve eşine bakmanın kendisi için en büyük sorumluluk olduğunu dile getirdi. Oğlunu 2 yaşına gelmesine rağmen emekleyememesi üzerine hastaneye götürdüğünü, burada gevşek kas sendromu teşhisi konulduğunu belirten Özşahin, birkaç kez ameliyat edildiğini söyledi.

'GÜCÜM YETMİYOR ARTIK DİYENE KADAR GÖTÜRECEĞİM'

Oğlunu 14 yıl sırtında taşıyarak okula, 25 yıldır da fizik tedaviye götürdüğünü dile getiren Özşahin, "Gücüm yetmiyor artık diyene kadar götüreceğim. Burak oralara çok hevesli, heyecanlı gidiyor. Ben onun hevesini nasıl kırayım da evde bırakayım." dedi.

Oğlunun öğrenmeye çok hevesli olduğunu vurgulayan Özşahin, "Burak çok azimli. Ben de onun hem eli hem ayağıyım. Onun azmini ben yerde koyamam. Burak'ın başına geçerken, 'Allah'ım, sen verdin, senin emanetin, ben bir çobanım. Ömrümün sonuna kadar oğluma hizmet ederim' diyorum." diye konuştu.

Fedakar annenin 25 yıllık mücadelesi! 'Gücüm yetmiyor artık diyene kadar götüreceğim'

Oğluyla ilgilenirken hiç yorulmadığını anlatan Özşahin, şöyle devam etti:

"OĞLUMDAN ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR VAZGEÇMEM"

"Çanakkale'de harp ederken Seyit Onbaşı 250 kiloyu kendisi kaldırmadı, peygamberler onun elinden tuttu. Benim elimden de tutuyorlar. Burak 77 kilo, 10 kiloyu kaldırırken zorlanıyorum ama Burak'ı kaldırırken hiç zorlanmıyorum, kaldırıyorum, sırtıma alıyorum. Ben 58 yaşındayım, 108 yaşında da olsam aynı mücadeleyi, aynı davranışı yine yaparım. Oğlumdan ömrümün sonuna kadar vazgeçmem."

Özşahin, engelli bireylerin dört duvar arasında kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

