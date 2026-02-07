Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve güvenli liman arayışı hız kazanırken, Çin altın alımlarını sürdürdü. Çin Merkez Bankası, Ocak ayında da altın rezervlerini artırarak alım serisini 15. aya taşıdı.

Ülkenin toplam altın rezervi 74,19 milyon troy ons seviyesine çıktı.

REZERV DEĞERİ 369 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Çin Merkez Bankası verileri, altın rezervlerinin değerinde kısa sürede güçlü bir artış yaşandığını gösterdi. Aralık ayında 319,45 milyar dolar olan rezerv değeri, Ocak ayı sonunda 369,58 milyar dolara yükseldi.

Çin altında vites yükseltti! Rezervler rekora koşuyor

ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ

Uzun süredir siyasi ve ekonomik risklere karşı güvenli liman olarak görülen altın, Ocak ayında yoğun spekülatif alımların etkisiyle bir yükseliş yaşadı.

Ons fiyatı 5.600 dolarla tarihi zirveyi gördü. Ayın son günlerinde ise dengeler değişti. Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmesi sonrası spot altın fiyatları hızla geriledi ve 4.403,24 dolara kadar düştü. Altın şu sıralar ons başına 4.960 dolar civarında işlem görüyor.

ÇİN’DE ALTIN TÜKETİMİ GERİLEDİ

Devlet destekli Çin Altın Birliği verileri, iç talepte farklı bir tabloya işaret etti. Çin’in toplam altın tüketimi 2025 yılında ikinci yıl üst üste düşüş kaydetti. Tüketim yüzde 3,75 azalarak 950 metrik tona indi.

KÜLÇE VE SİKKE TALEBİNDE PATLAMA

Toplam tüketimde düşüş yaşanmasına rağmen, güvenli liman talebini temsil eden altın külçe ve sikke alımları yükselişini sürdürdü.

2025 yılında yüzde 35,14 artarak toplam altın tüketiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

PBOC’NİN ALTIN HAMLELERİNDE DİKKAT ÇEKEN TAKVİM

Çin Merkez Bankası, Mayıs 2024’te 18 ay süren altın alım serisini durdurmuştu. Altı ay aranın ardından alımlar yeniden başladı ve Ocak ayıyla birlikte bu seri 15. aya taşındı.

